La Junta organiza cerca de 300 actividades gratuitas de formación digital en abril en toda la Comunidad

Archivo - Imagen de archivo de un espacio CyL Digital. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León organiza durante el mes de abril una nueva programación de formación digital que comprenderá 289 actividades grauitas por todo el territorio pensadas para acompañar a la ciudadanía en su día a día, reducir la brecha digital y mejorar sus oportunidades profesionales que comprender.

De estas acciones, 156 se impartirán en los Espacios CyL Digital de las nueve capitales de provincia, mientras que otras 133 tendrán lugar en los centros asociados del medio rural, una red que ya suma 347 sedes y que permite acercar la tecnología a zonas con mayores dificultades de acceso.

Además de la formación presencial, el programa mantiene su apuesta por la flexibilidad con 15 cursos online disponibles en la plataforma www.cyldigital.es , adaptados a distintos ritmos y necesidades.

La programación está diseñada para dar respuesta tanto a quienes necesitan iniciarse en el uso de la tecnología como a quienes buscan avanzar en sus competencias digitales.

Así, incluye contenidos prácticos sobre herramientas habituales -como Sacyl Conecta o la banca online- junto a propuestas más avanzadas centradas en redes sociales, inteligencia artificial o el uso de ChatGPT.

CyL Digital pone especial atención en facilitar el acceso a la formación a los colectivos con mayores dificultades, como personas mayores, desempleados, inmigrantes o personas con discapacidad, al tiempo que ofrece recursos útiles para profesionales, autónomos y pequeñas empresas.

Como complemento, el programa permite acreditar oficialmente las competencias digitales a través de la plataforma TuCertiCyL, que en abril ofrece 25 pruebas de certificación -13 de nivel básico y 12 intermedio-, reforzando así las oportunidades de empleabilidad y desarrollo profesional.