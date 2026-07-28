La Junta mantiene el aviso por contaminación en Ávila y lo amplía a Segovia, Soria y Valladolid por el humo de incendios

Vista del humo del incendio forestal, a 27 de julio de 2026, en Mijares, Ávila, Castilla y León (España) - Alberto Ortega - Europa Press

VALLADOLID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León mantiene el episodio de contaminación por partículas en la provincia de Ávila y ha ampliado su zona de influencia a las provincias de Segovia, Soria y Valladolid, donde también prevé concentraciones elevadas de ozono troposférico como consecuencia de los incendios forestales en el sur de la Comunidad y de las condiciones meteorológicas.

Además, estas mismas condiciones afectarán a las concentraciones de ozono troposférico que alcanzarán niveles bastante elevados, ha destacado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los datos de la Red de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León evidencian niveles elevados de partículas en la zona centro, sur y este de Castilla y León como consecuencia directa de las emisiones ocasionadas por los incendios forestales en el sur de la Comunidad y la meteorología.

A su vez, los modelos predictivos anuncian elevadas concentraciones de ozono troposférico en esas mismas zonas atribuibles a las mismas causas.

Por ello la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental recomienda tomar medidas de precaución ante estas concentraciones elevadas en la zona centro, sur y este de la comunidad.

Además, es aconsejable que se eviten hacer actividades que impliquen esfuerzo físico para toda la población y especialmente a los grupos de riesgo y personas vulnerables deben adoptar precauciones especiales.

Por otro lado, se recomienda también en la medida de lo posible que las ventanas de los edificios permanezcan cerradas, así como los sistemas de ventilación interior forzados.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha explicado que hará un seguimiento de este episodio y los datos de calidad del aire de la Comunidad pueden ser consultados a tiempo real a través de los siguientes enlaces: http://servicios.jcyl.es/esco/index.action, https://sig.miteco.gob.es/calidad-aire/ y https://airindex.eea.europa.eu/AQI/index.html.