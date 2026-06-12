La Junta mantiene la prohibición del baño en la playa fluvial de Las Moreras, en Valladolid

Mapa de zonas de baño aptas, no aptas y con baño prohibido en 2026. - SALUD CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha publicado este viernes el mapa de aptitud de zonas de aguas de baño, en función del censo oficial, en el que la playa de Las Moreras en el río Pisuerga, a su paso por Valladolid, figura con prohibición para el baño.

El mapa, publicado en el portal de Salud de Castilla y León, recoge las 32 zonas de baño incluidas en el censo autonómico, de las cuales sólo dos tendrán prohibida esta actividad: la del Pisuerga en Valladolid y la del Duero en Zamora.

Según el documento, el mapa de aptitud se actualiza semanalmente y esta información publicada este viernes afectaría a la semana del 15 al 19 de junio.

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid, Alejandro García Pellitero, ha asegurado que por el momento el Consistorio no tiene comunicación oficial de la prohibición, que entiende que llegará al Área de Salud Pública, si bien se trabajaba ya con la previsión de que esta temporada el baño siguiera prohibido en Las Moreras.

Ello se debe, según Pellitero, a que si bien los muestreos en la playa de Las Moreras en los últimos años --2023, 2024 y 2025-- se encuentran, al menos, dentro de los límites que el Real Decreto sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño califica como "calidad suficiente", estos parámetros deben cumplirse durante "cinco años" después de una declaración de "no apta" de la zona para que se vuelva a permitir el baño.

El concejal de Medio Ambiente ha apuntado que la prohibición del baño se mantendrá durante toda la temporada veraniega --del 15 de junio al 15 de septiembre de 2026--.

Cabe apuntar que el baño en Las Moreras se encuentra prohibido desde 2023 debido a los resultados de "calidad insuficiente" en los muestreos realizados en la temporada de baño de verano de 2022.