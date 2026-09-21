La Junta mejora del carril bici que conecta Ávila con Naturávila, con una inversión de 154.000 euros. - JUNTA DE CYL

ÁVILA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León continúa avanzando en su apuesta por una movilidad más sostenible y segura con la rehabilitación integral del carril bici que conecta la ciudad de Ávila con el complejo deportivo y de ocio Naturávila.

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, ha visitado esta actuación, que supone una inversión de 154.759 euros y permitirá renovar los 2,6 kilómetros de esta senda ciclable. La visita se produce en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, una iniciativa que sirve para poner en valor alternativas de transporte más sostenibles y promover unos desplazamientos seguros y respetuosos con el medio ambiente.

En este contexto, la consejera ha destacado que actuaciones como la de Naturávila "reflejan el compromiso de la Junta con una movilidad sostenible que tiene que ser, ante todo, útil y segura para los ciudadanos, ofreciendo infraestructuras adecuadas que permitan incorporar la bicicleta a los desplazamientos cotidianos y de ocio".

El carril bici de Naturávila fue proyectado e impulsado por la Junta de Castilla y León a comienzos de los años 2000 como una vía ciclista interurbana segregada para conectar de manera segura Ávila con este complejo deportivo y de ocio.

El itinerario comienza en la glorieta situada al final del Camino del Gansino y discurre en paralelo a las carreteras CL-505 y AV-503 hasta las inmediaciones de Naturávila. Tiene una longitud total de 2.630 metros y una anchura media de tres metros, y en la práctica funciona como un itinerario compartido por ciclistas y peatones.

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA SENDA

El paso del tiempo y, especialmente, el efecto de las raíces del arbolado situado junto al trazado había provocado una degradación generalizada del pavimento. La intervención impulsada ahora por la Consejería aborda una rehabilitación integral de las zonas afectadas, además de la renovación de pavimentos y señalización y diferentes trabajos para mejorar la integración paisajística.

Los trabajos ejecutados consistieron en el talado y destoconado de los árboles que habían afectado a la estabilidad del firme. Posteriormente, se demolieron las capas deterioradas y se procedió a su reconstrucción mediante 15 centímetros de hormigón y cuatro centímetros de mezcla bituminosa en caliente. Sobre todo, el recorrido se ha extendido además una capa de microaglomerado en frío de color verde y se han ejecutado las correspondientes marcas viales.

La intervención contempla igualmente la sustitución de los tramos de bordillos deteriorados o inexistentes y la reposición de diferentes paños de acera mediante la colocación de baldosas. A ello se añadirá la plantación de 80 nuevos ejemplares arbóreos, seleccionando las especies más adecuadas para garantizar su adaptación al entorno, supervivencia y desarrollo futuro.

La actuación de Naturávila se suma a la estrategia que la Junta de Castilla y León viene desarrollando para favorecer el uso seguro de la bicicleta y ofrecer alternativas sostenibles de movilidad. En este sentido, en el año 2024 la Junta construyó 45 kilómetros de carriles bici mediante ocho proyectos cofinanciados con fondos europeos, 15,6 millones de euros, en siete provincias de la Comunidad: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora.

En el caso de Ávila se construyó una senda ciclable entre la capital, a lo largo de la AV-900, en dirección al núcleo de La Aldea del Rey Niño. Un tramo de 6,7 kilómetros de longitud que contó con una inversión de 1,45 millones de euros.