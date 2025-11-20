La Junta no retirará los presupuestos y hace un último llamamiento a los grupos para que no los rechacen esta tarde

El Consejero De Economía Y Hacienda Y Portavoz, Carlos Fernández Carriedo, Comparece En Rueda De Prensa Tras La Celebración Del Consejo De Gobierno - JCYL

VALLADOLID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que la Junta no va a retirar el proyecto de Presupuestos para 2026 y ha hecho un último llamamiento a los grupos parlamentarios, especialmente a PSOE y Vox, para que reflexionen y examinen las cuentas, puesto que si "dejan de lado los intereses de partido y el escenario electoral", llegarán a la conclusión de que son "buenas y merece la pena abordar el trabajo para pactar unas enmiendas parciales".

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha apelado especialmente a los socialistas y a los de Santiago Abascal, si bien también han presentado enmienda a la totalidad UPL-Soria ¡Ya!, Unidas Podemos y el procurador Francisco Igea.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo ha señalado que el ánimo con el que la Junta acude al debate se centrará en la necesidad de incidir en la "oportunidad" que supone para todos los grupos poder alcanzar un acuerdo en torno a "unos buenos presupuestos para la Comunidad".

En estos términos se ha expresado el portavoz de la Junta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha subrayado que la Administración autonómica no va a retirar el proyecto de Presupuestos y va a intentar que los grupos "vean la oportunidad de intentar llegar a un acuerdo para que salgan adelante".

De hecho, ha destacado que la Administración ha presentado un "buen presupuesto" después de haber conseguido la aprobación del techo de gasto en las Cortes y haber ofrecido los detalles de cada Departamento en las comparecencias de los respectivos consejeros.

"Tenemos ante nosotros la oportunidad de intentar acordar en torno a las enmiendas parciales del presupuesto y esto es lo que hay que decidir esta tarde", ha ahondado Fernández Carriedo.

CONCLUIR EL TRABAJO

Durante su comparecencia tras la celebración del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo autonómico también ha remarcado que la Junta quiere "concluir el trabajo que se ha iniciado" en relación con el proyecto de Presupuestos para 2026.

"Llevamos mucho tiempo trabajando", ha aseverado Fernández Carriedo, quien ha recordado que en julio se aprobó una orden de elaboración del presupuesto y se ha "trabajado internamente de forma muy seria" para elaborar las cuentas.

Por todo ello, se ha referido a la necesidad de "concluir el trabajo" ya que la Junta va a "llegar hasta el final". "No creo que los ciudadanos esperen que renunciemos a un proyecto que hemos presentado, que hemos trabajado y que puede ser mejorado sin duda, vamos con la máxima humildad para intentar que sea así, pero no hemos hecho esto simplemente para cumplir un trámite", ha concluido.