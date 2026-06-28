La Junta ofrece 78 acciones formativas gratuitas durante julio dentro del programa 'CyL Digital'

La Junta ofrece 78 acciones formativas gratuitas durante el mes de julio dentro del programa 'CyL Digital' - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ofrecerá 78 acciones formativas gratuitas, tanto presenciales como online, durante el mes de julio dentro del programa 'CyL Digital', con el objetivo de ampliar las competencias digitales de la ciudadanía.

La Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial pretende ofertar esta formación a ciudadanos con independencia de su edad, perfil profesional o lugar de residencia, según ha señalado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

La programación en el mes de julio combina la formación presencial y online con un enfoque "eminentemente práctico y accesible". Del total de actividades previstas, 54 se desarrollarán de manera presencial entre los Espacios CyL Digital de las capitales de provincia, o en centros asociados en el medio rural.

A su vez, habrá cinco seminarios online sobre materias diversas como 'Finanzas básicas en Excel', 'Mantenimiento y optimización de tu ordenador', 'NotebookLM: IA e innovación para dominar la información', 'Gemini: la Inteligencia Artificial de Google' y 'Biblio CyLDigital'.

Estas formaciones estarán disponibles a través de la plataforma CyL Digital, la cual facilita el acceso a la formación desde cualquier lugar y permite adaptar el aprendizaje a los horarios y necesidades de cada usuario.

En cuanto a los cursos formativos presenciales, estos pretenden dar respuesta a situaciones cotidianas y demandas "cada vez más presentes" en la sociedad digital. Los usuarios interesados podrán formarse en materias como el uso de Sacyl Conecta, la realización de trámites administrativos online, la banca digital o la gestión segura desde dispositivos móviles, y otras materias como iniciación a la robótica, diseño e impresión 3D, creación y edición de contenidos audiovisuales con IA, entre otras.

A su vez, se celebrarán nuevas ediciones de las Olimpiadas CyL Digital, una iniciativa educativa gratuita dirigida a niños y jóvenes de entre siete y 16 años que combina el aprendizaje tecnológico con la actividad física y el trabajo en equipo.

Como complemento a esta formación, la Junta impulsa actualmente la acreditación oficial de competencias digitales a través de TuCertiCyL, el sistema de certificación de conocimientos digitales de Castilla y León.

Durante el mes de julio se desarrollarán 19 pruebas de evaluación, distribuidas entre niveles básico y medio, que permiten reconocer oficialmente los conocimientos adquiridos y reforzar las oportunidades de empleabilidad y desarrollo profesional de los participantes.