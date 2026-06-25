Junta ofrece ayuda tras el terremoto y no descarta afectados entre los 3.136 ciudadanos de CyL en Venezuela

VENEZUELA, CARACAS - Iris Estrada / Zuma Press / Europa Press / Contact

VALLADOLID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha afirmado que es "muy probable" que haya personas de la Comunidad afectadas por el terremoto registrado en Venezuela, donde viven 3.136 ciudadanos de la Comunidad, debido a que se trata de zonas muy pobladas y con una gran afección en edificios, aunque ha precisado que todavía es pronto para confirmarlo de forma oficial.

Fernández Carriedo ha explicado que Castilla y León no cuenta con casa regional ni federación en Venezuela con la que poder contactar de manera directa. Por ello, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico se ha puesto a total disposición del Gobierno de España, tanto a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) como de la correspondiente embajada y de los consulados.

En este sentido, el portavoz ha subrayado que la Junta actuará en consecuencia a medida que el Ministerio vaya recabando las necesidades sobre el terreno. El apoyo de la Comunidad, como ha detallado, podrá consistir en colaboraciones para tareas de desescombro y búsqueda de víctimas, o bien en el envío de material de apoyo, alimentos, agua potable y medicinas mediante las organizaciones que resulten más prácticas en el territorio.

Asimismo, el consejero ha señalado que, si fuera necesario con el paso del tiempo, se valorará algún tipo de colaboración internacional en materia de restauración, aunque ha incidido en que ahora "lo importante es salvar vidas".