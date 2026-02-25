La Junta participa en Transfiere 2026 para visibilizar el trabajo en innovación y transferencia de conocimiento en CyL

La Junta participa en Transfiere 2026, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación - JCYL

VALLADOLID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (Icecyl) participa hasta este jueves, día 26 de febrero, en el Foro Transfiere, considerado como el principal encuentro europeo en materia de I+D+i con el objetivo de visibilizar el trabajo en innovación y transferencia de conocimiento en la Comunidad.

En esta edición, el Icecyl, que cuenta con expositor propio, interviene como invitado en dos paneles del programa oficial y organiza un tercer encuentro orientado a la presentación del ecosistema innovador de Castilla y León.

De esta forma, están programadas varias actividades con participación de Icecyl, entre ellas la asamblea general de la Asociación de Parques Tecnológicos de España, una reunión de trabajo del Ministerio de Ciencia con las comunidades autónomas, el encuentro de directores del Foro ADR y la reunión anual del Comité Conjunto de la Fundación COTEC. Estas citas se enmarcan en la agenda institucional del Foro.

Dentro de esta programación, el director general de Icecyl, Augusto Cobos, participa hoy en la mesa 'Colaboración como instrumento para la promoción de la innovación', que tendrá lugar en el espacio Ágora.

La sesión abordará la capilaridad territorial para aumentar el número de empresas innovadoras y el papel de la colaboración con el CDTI para difundir instrumentos de apoyo a la innovación en todo el territorio. El director general de Icecyl compartirá panel con representantes del MITERD, CTA, la Fundación INCYDE y CDTI.

En el mismo espacio intervendrá también en el panel 'Plan Complementario de Transferencia de Conocimiento. Presente y futuro', centrado en el impacto del plan y el desarrollo, tanto en nuevas herramientas de implementación como en su contribución al modelo estratégico de I+D+i en España.

En la mesa participarán representantes del Gobierno de Aragón, el Gobierno de Navarra y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

PANEL DE INNOVACIÓN ABIERTA

Dentro del espacio Innovation Room, la Junta moderará el panel 'El enfoque de la Innovación Abierta en Castilla y León' en el que se presentarán las bases sobre los que se articula el modelo de innovación abierta de la Comunidad --comunidad, capacidades, necesidades, innovación, conexiones, personas, medición y retroalimentación--, con la intervención de perfiles que explican su papel para desarrollar un proyecto cohesionado y escalable.

Participan José Antonio Blasco Rasero (TRESCA Ingeniería), Francisco Javier Cuasante Pérez (Aceleradoras AEVER y POLO positivo), Irene Hompanera Velasco (Fundación CARTIF) y Gonzalo García Iranzo (Hotta), quienes expondrán su papel en el desarrollo de proyectos colaborativos en Castilla y León.

Transfiere permite visibilizar el trabajo en innovación y transferencia de conocimiento en Castilla y León, así como reforzar las conexiones con entidades públicas y privadas de todo el país, alineadas con los objetivos de innovación abierta y cooperación territorial.