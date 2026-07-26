CyL se personará como acusación contra el causante del incendio de Ávila por imprudencia al usar maquinaria prohibida

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ofrece declaraciones a los medios en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) durante las labores de extinción del fuego forestal, a 25 de julio de 2026, en Navaluenga, Ávila, Castilla y Le- Mateo Lanzuela - Europa Press

NAVALUENGA (ÁVILA), 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado que su Gobierno se personará como acusación contra el causante del incendio originado en Burgohondo (Ávila), provocado por "imprudencia".

Así lo ha anunciado en declaraciones recogidas por Europa Press durante una atención a medios junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, entre otras autoridades, desde el Puesto de Mando Avanzado (PM) de Navaluenga.

La Guardia Civil ha detenido a una persona y ha investigado a una segunda como presuntas autoras del incendio forestal registrado en Burgohondo. La investigación desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Ávila ha determinado que el fuego se originó por una chispa provocada por el empleo de maquinaria pesada en una zona donde su uso estaba totalmente prohibido, tal y como confirmó la Benemérita el viernes 24 de julio.

"Este incendio se ha provocado por una imprudencia. La Junta de Castilla y León se va a personar como acusación contra quien ha provocado este incendio", ha señalado Fernández Mañueco ante los hechos, a la vez que ha pedido a la ciudadançia "máxima prudencia y máxima responsabilidad".

Asimismo, ha señalado que la Junta pedirá la declaración de zona de emergencia gravemente afectada por este incendio y ha aseverado que ya ha empezado a trabajar con los agricultores y ganadores para facilitar alimento para los animales, así como que se pondrán en marcha los trabajos de recuperación de viviendas y edificaciones afectadas.

En este sentido, ha asegurado que la Junta se va a "volcar" para "recuperar el daño físico y emocional" provocado por este incendio "extraordinariamente complejo", que se ha desarrollado en paralelo al de Madrid, "condicionando el uno al otro".

Fernández Mañueco ha puesto en valor la coordinación "eficaz y fundamental" entre las instituciones para abordar desde el primer momento la extinción del fuego, ha agradecido la colaboración de las instituciones y comunidades autónomas que colaboran y, especialmente, ha reconocido el trabajo de "todas y cada una de las personas de los cuerpos" que participan en los trabajos.

Además, ha subrayado la "responsabilidad" de las personas que se han visto afectadas y han sido evacuadas, más de 30.000 en la provincia de Ávila" y ha llamado a mantener la prudencia.

El incendio originado en Burgohondo, aún en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, ha experimentado una evolución positiva durante la noche, si bien las próximas horas aún son "complejas", según ha precisado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD).

Más de un centenar de medios aéreos y terrestres trabajan en los distintos frentes para frenar este fuego en la provincia de Ávila.