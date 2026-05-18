La Junta pide a Transportes que trate a CyL "como merece" y censura su "predisposición" en contra de la Comunidad

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino (derecha), en la inauguración de la jornada 'El papel de la logística en el noroeste' celebrada en la capital leonesa. - JCYL

LEÓN 18 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha solicitado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que trate a Castilla y León "como merece" y ha censurado su "predisposición" en contra de la Comunidad.

Sanz Merino se ha pronunciado de este modo al ser preguntado por la supresión de paradas ferroviarias de Zamora y Sanabria y ha lamentado que el ministro, Óscar Puente, no se haya puesto en contacto con la Administración autonómica para abordar estas cuestiones a pesar de solicitar reunirse con él desde hace casi tres años.

"Las últimas reordenaciones de trenes no parece que tengan un resultado neto positivo para Castilla y León", ha recalcado y ha añadido que lo mismo sucede con la supresión del tren directo desde Salamanca a Barcelona.

La semana pasada la Junta de Castilla y León solicitó por carta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el mantenimiento de las paradas ferroviarias de Zamora y Sanabria y evitar nuevos recortes en la conexión con Madrid, ante la reorganización de los servicios de Renfe prevista para el próximo 20 de mayo en la línea Galicia-Madrid.

Para el Gobierno autonómico es "inadmisible" que la recuperación del tren madrugador de Sanabria se realice "a costa de eliminar otros servicios esenciales para la provincia de Zamora".

"FALTA DE RESPUESTA"

"Esto lo que significa es que estamos en una situación donde yo en algún momento lo he calificado como una cierta predisposición en contra de la comunidad de Castilla y León, al menos hay que leerlo así, por la falta de comunicación y por la falta de respuesta a las demandas que hacemos y no nos parece que nuestra tierra merezca, ni por oportunidades, ni por equidad, ni por lealtad institucional, un trato como el que estamos teniendo", ha sostenido.

Por ello la Junta pedirá al Ejecutivo central que trate a la Comunidad "como merece" y, en consecuencia, los "problemas" que padece Castilla y León este ámbito pasen de ser una reivindicación a ser una colaboración entre las administraciones central y autonómica.

El consejero se ha pronunciado de este modo en la capital leonesa, donde ha inaugurado la jornada 'El papel de la logística en el noroeste' organizada por el Diario de León.