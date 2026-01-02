La Junta pone en servicio la EDAR de Valtuille (León) tras una inversión de más de 808.000 euros - JUNTA DE CYL

LEÓN 2 Ene. (EUROPA PRES) -

La Junta de Castilla y León pone en servicio la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Valtuille de Abajo (León) tras una inversión de más de 808.000 euros, una actuación estratégica para garantizar el correcto tratamiento de las aguas residuales en esta localidad perteneciente al municipio de Villafranca del Bierzo.

Con motivo de la finalización de las obras y su entrada en funcionamiento, el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, acompañado por el alcalde de Villafranca del Bierzo, José Manuel Pereira, ha visitado la instalación.

La obra ha contado con una inversión total de 808.203 euros, financiada mediante un modelo de colaboración institucional en el que la Junta aporta el 40 %, la Diputación de León el 40 % y el Ayuntamiento de Villafranca el 20 %.

La nueva EDAR, diseñada para una población de 1.457 habitantes equilvalentes, permite dar respuesta a una carencia histórica del núcleo, que hasta ahora no disponía de un sistema de depuración conforme a la normativa vigente. La infraestructura incorpora tecnología de contactores biológicos rotativos (biodiscos), un sistema eficiente, de bajo impacto visual y reducido consumo energético.

Además, la EDAR cuenta con procesos totalmente automatizados, control remoto y suministro eléctrico mediante paneles fotovoltaicos, lo que contribuye a optimizar los costes de explotación. La instalación será gestionada durante 25 años por SOMACYL, garantizando su correcto funcionamiento a largo plazo.

Esta actuación se integra en el conjunto de intervenciones hidráulicas que la Junta de Castilla y León desarrolla en la provincia de León, a través de Somacyl y en colaboración con la Diputación de León y los ayuntamientos. En total, estas actuaciones suponen una inversión global de 57 millones de euros en la provincia, destacando el Programa de Depuración para núcleos de entre 500 y 2.000 habitantes, que contempla la ejecución de 32 depuradoras y una inversión de 24,1 millones de euros.

En el marco de este programa, cinco infraestructuras ya están finalizadas: Molinaseca, Alija del Infantado, Cimanes de la Vega, Valtuille de Abajo y Villaquejida; mientras que otras 16 se encuentran en ejecución y, el resto avanza en distintas fases administrativas.

Junto a este programa, la Junta impulsa en la provincia de León otros planes vinculados a la depuración en pequeños núcleos, el abastecimiento de agua, la renovación de redes y la digitalización, con nuevas actuaciones ya en marcha o en fase de proyecto. En conjunto, estas inversiones refuerzan el compromiso de la Junta de Castilla y León con la mejora de los servicios básicos, la protección del medio ambiente y el desarrollo equilibrado del medio rural en la provincia de León.

Dentro del Programa de Infraestructuras Hidráulicas, con una inversión de 7,7 millones de euros y actuaciones en 19 municipios, donde se incluye la mejora de la ETAP de Villafranca del Bierzo.