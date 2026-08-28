La Junta prevé convocar en septiembre las ayudas de hasta 900 euros para el permiso de conducir de jóvenes de CyL

Reunión de la consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, con representantes de la Federación de Autoescuelas de CyL (Facale) - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta prevé publicar durante el mes de septiembre la convocatoria de las ayudas de hasta 900 euros para la obtención del permiso de conducir de tipo B, destinadas a jóvenes de entre 18 y 30 años, que podrán beneficiarse de la subvención aunque estuvieran matriculados en una autoescuela antes del inicio del plazo de solicitudes.

Así lo ha explicado este viernes la consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, en declaraciones recogidas por Europa Press, antes de reunirse con representantes de la Federación de Autoescuelas de Castilla y León (Facale), después de que se haya publicado hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la orden que regula estas ayudas.

La medida tiene como objetivos "favorecer la fijación de población, especialmente en los núcleos rurales, facilitar la inserción laboral de los jóvenes y mejorar la movilidad y la cohesión territorial" en una Comunidad "tan extensa" como Castilla y León, según ha señalado Sanchidrián.

Estas ayudas, cuya concesión se realizará en régimen de concurrencia competitiva, serán compatibles con otras subvenciones y se establecerán distintos tramos en función de los ingresos de la unidad familiar.

Entre los gastos subvencionables se incluirán las tasas, la matrícula, la apertura del expediente y las clases teóricas y prácticas, mientras que quedarán excluidos los gastos correspondientes a reconocimientos médicos y psicotécnicos.

La consejera ha precisado que podrán acogerse a las ayudas quienes obtengan el permiso de conducir durante el plazo que se determine en la convocatoria, con independencia de cuándo se hayan matriculado en la autoescuela, y que el periodo de solicitudes abarcará desde la publicación de la convocatoria hasta el 31 de diciembre de 2026.

Sanchidrián ha explicado que en Castilla y León se expiden "unos 27.000 permisos de conducir al año" y que "entre el 70 y el 75 por ciento" corresponden a personas de entre 18 y 30 años, cifras que se han tenido en cuenta para realizar las previsiones económicas de la medida.

Asimismo, ha señalado que los beneficiarios de esta primera convocatoria percibirán las ayudas previsiblemente a comienzos del próximo año, una vez finalice el periodo de solicitud y se complete la tramitación.

En este sentido, la consejera ha comentado que la Junta ha incorporado medidas vinculadas a la inteligencia artificial con el objetivo de agilizar los trámites y conseguir que las bonificaciones lleguen a los ciudadanos "lo antes posible".

AYUDAS PARA PROFESIONALES

La reunión con las autoescuelas también ha servido para abordar otras cuestiones relacionadas con el sector, entre ellas las próximas bonificaciones destinadas a la obtención de permisos de conducir profesionales y del Certificado de Aptitud Profesional (CAP).

Sanchidrián ha mencionado que la Junta trabaja en estas ayudas, con las que se buscará paliar las dificultades que existen actualmente para cubrir determinados puestos de profesionales, especialmente los de conductores de autobús y de camión.

La consejera ha valorado además la participación de representantes de todas las provincias de Castilla y León en la reunión, que representan a las más de 300 autoescuelas, agrupadas en 376 secciones, que hay en la Comunidad.