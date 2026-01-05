La Junta promueve la conservación de las raíces musicales de CyL con los nuevos Premios de Música Folk y Tradicional

VALLADOLID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Castilla y León publica hoy la convocatoria de los Premios de la Música Folk y Tradicional de Castilla y León 2026, unos galardones impulsados por la Consejería de la Presidencia, a través de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad, con el objetivo de reconocer y poner en valor la labor de quienes contribuyen a la preservación, difusión e innovación de la música y el folclore de la Comunidad.

Los premios, que fueron anunciados por el presidente Alfonso Fernández Mañueco en Villalar de los Comuneros, cuentan con una dotación total de 9.000 euros y contemplan tres categorías: premio individual, premio al mejor grupo o agrupación de música o danza tradicional, y premio a la mejor iniciativa de recuperación, investigación o divulgación del folclore, cada una de ellas dotada con 3.000 euros y un distintivo acreditativo.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha destacado que estos premios nacen con la vocación de rendir homenaje a una música que forma parte de nuestra manera de ser como Comunidad y que constituye un legado cultural que hay que "cuidar, transmitir y proyectar hacia el futuro". En este sentido, ha subrayado que la música folk y tradicional "une generaciones, fortalece el vínculo con nuestros pueblos y contribuye a reforzar una identidad compartida que se expresa a través de la cultura popular".

La convocatoria está abierta a candidaturas presentadas por asociaciones, entidades culturales, instituciones, grupos folclóricos y personas vinculadas a la música tradicional, y el plazo de presentación permanecerá abierto desde hoy hasta el 10 de febrero de 2026. El consejero ha animado a la participación señalando que "Castilla y León cuenta con un extraordinario talento en este ámbito, tanto en la conservación de las formas más tradicionales como en propuestas innovadoras que dialogan con el presente sin perder sus raíces".

Los Premios de la Música Folk y Tradicional de Castilla y León se entregarán en un acto institucional que se celebrará en Villalar de los Comuneros el Día de la Comunidad, consolidándose como una herramienta de reconocimiento público al compromiso con el patrimonio cultural inmaterial y con la difusión de los valores que identifican a Castilla y León dentro y fuera de su territorio.