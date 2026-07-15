La Junta prorroga hasta 2030 el convenio con la Federación de Autismo para reforzar formación e inclusión educativa

La consejera de Educación, María Pardo Álvarez, y la presidenta de la Federación de Autismo de Castilla y León, Carmen Calvo Méndez, firman el acuerdo de colaboración. - JCYL

VALLADOLID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León y la Federación de Autismo han firmado la prórroga del convenio de colaboración que ambas instituciones mantienen en materia educativa con el objetivo de seguir avanzando en la formación de los profesionales y en la mejora de la atención al alumnado con trastorno del espectro del autismo (TEA) en la Comunidad.

El acuerdo, suscrito por la consejera de Educación, María Pardo Álvarez, y la presidenta de la Federación, Carmen Calvo Méndez, amplía la vigencia del convenio por un periodo adicional de cuatro cursos escolares, lo que extiende su aplicación hasta el curso 2029-2030.

Esta prórroga da continuidad a una línea de colaboración iniciada en 2018 y reforzada con el convenio firmado en marzo de 2023, cuyo objetivo es impulsar programas de formación y participación en materia educativa orientados a favorecer una educación inclusiva de calidad para el alumnado con TEA.

El nuevo periodo de vigencia permitirá seguir con el desarrollo de un amplio programa de acciones formativas y de sensibilización dirigidas a distintos perfiles de la comunidad educativa. Entre ellas, destacan actividades centradas en metodologías de intervención específicas, apoyo conductual positivo, evaluación y coordinación de necesidades educativas, o el uso de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación.

Como novedad, se refuerza también la formación en accesibilidad cognitiva de los entornos educativos, con el objetivo de fomentar entornos inclusivos y prevenir situaciones de aislamiento o acoso.

EQUIDAD Y CALIDAD

La Consejería de Educación enmarca esta actuación en su compromiso con la equidad como elemento esencial de la calidad del sistema educativo de Castilla y León, promoviendo medidas que garanticen la igualdad de oportunidades y una respuesta educativa ajustada a las necesidades de todo el alumnado.

En este sentido, la colaboración con la Federación permite aprovechar la experiencia de las entidades especializadas en autismo para complementar la formación del profesorado y del personal de los centros, así como para impulsar actuaciones de sensibilización dirigidas a toda la comunidad educativa.

La Federación de Autismo de Castilla y León es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a asociaciones de familias de personas con TEA en la Comunidad y que trabaja para mejorar su calidad de vida y su inclusión social y educativa.

Con la firma de esta prórroga, la Junta de Castilla y León y la Federación reafirman su compromiso conjunto con una educación cada vez más inclusiva, basada en la formación continua de los profesionales y en la colaboración con las entidades del tercer sector especializadas en la atención a la diversidad.