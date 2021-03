Junta publica la relación de las 73.560 ayudas del Diálogo Social concedidas desde 2018 y que suman 562,7 millones

VALLADOLID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior incorpora desde este jueves en el Portal de Datos Abiertos (https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/dialogo-social/) la visualización con las ayudas y las subvenciones concedidas en el marco del Diálogo Social, que aparecen registradas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) desde 2018.

Las 73.560 ayudas y subvenciones suponen una cifra global de 562.730.662,67 euros y, según los datos recopilados, las principales entidades perceptoras en este periodo han sido Iberaval, Sociedad de Garantía Recíproca, 24.750.000 euros; Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE), 17.965.062 euros; UGT Castilla y León, 16.061.192 euros; y Fundación Formación y Empleo de Castilla y León, 12.474.302 euros.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente, consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción, Francisco Igea, en la rueda de prensa posterior a Consejo de Gobierno, una novedad que supone un paso más en el compromiso del Gobierno autonómico con la transparencia.

"Este conjunto de datos nos va a permitir avanzar en la eficiencia y en la transparencia del Diálogo Social, en el que creemos", ha añadido el vicepresidente. Asimismo, Igea ha manifestado que este avance sirve para mostrar cómo funcionan la Administración, el Diálogo Social y al mismo tiempo, representa un paso previo a nuevas acciones de rendición de cuentas y publicación de evaluaciones de las políticas públicas sobre diversas materias.

Toda la información publicada este jueves se ha elaborado sobre la base de los ficheros suministrados mensualmente por Intervención General y se ha contado con la colaboración de la Viceconsejería de Empleo y Diálogo Social.

FILTROS DE BÚSQUEDA

Esta nueva visualización permite, además, realizar una búsqueda específica por beneficiarios, así como acceder con facilidad a la representación gráfica de todos estos datos de varias maneras: la evolución del importe por meses; la distribución por órganos concedentes; y la distribución por beneficiarios.

La aplicación de filtros de búsqueda permite diferenciar y clasificar las más de 73.000 ayudas y subvenciones por años y por órganos concedentes. Así, puede comprobarse que en el año 2018 se concedieron 17.532 ayudas y subvenciones; en 2019, 32.377; y en 2020, 23.651.

Los órganos concedentes que mayor número de ayudas y subvenciones relacionadas con acuerdos adoptados en el marco del Diálogo Social han concedido desde 2018 son la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, con 23.463; la Consejería de Educación, con 14.099; y el Servicio Público de Empleo, con 8.434. Los datos que aparecen en esta visualización están extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

En el Portal de Datos Abiertos se apunta, en relación con esta publicación, que en algunos casos un mismo beneficiario aparece en dicha base con nombres no del todo coincidentes debido al uso de acrónimos o signos de puntuación de forma no homogénea. Se ha efectuado un trabajo de normalización para evitar que esto suceda, pero puede darse el caso de que en algún supuesto no se haya detectado.

En aquellos casos en los que se haya seleccionado algún filtro o se haya introducido algún término en la búsqueda por beneficiario, las gráficas se adaptarán a los resultados obtenidos. Para recuperar la visualización del total de ayudas y subvenciones concedidas deberán borrarse los filtros y eliminar los términos introducidos en el campo de búsqueda por beneficiario.

Además, como sucede en otras publicaciones de este portal, cualquier usuario puede obtener en formatos reutilizables el conjunto de datos con el total de las 73.560 ayudas, así como el conjunto de datos resultante de la búsqueda concreta que se realice.