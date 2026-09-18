Junta publicará el lunes la convocatoria para acceder a gratuidad de la matrícula en el primer curso de universidad

Archivo - El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en una imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado que este lunes se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la convocatoria para acceder a la grautidad de la matrícula para aquellos estudiantes empadronados que cursen el primer curso en las universidades públicas de Castilla y León.

"En esta tierra creemos las universidades. Tenemos claro que aquellas sociedades desarrolladas tienen universidades más desarrolladas. Por eso queremos dotarnos de un potente sistema universitario que vamos a seguir impulsando con fuerza desde el Gobierno de Castilla y León. Tiene que ser un sistema más atractivo año tras año", ha argumentado el jefe del Ejecutivo durante su intervención en la apertura del curso académico en la Universidad de Valladolid, junto a su rectora, Pilar Garcés, el consejero del ramo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el alcalde, Jesús Julio Carnero.

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