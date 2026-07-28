La Junta publicará este miércoles la resolución de ayudas al alquiler, con más de 22.000 beneficiarios, 6.300 jóvenes

Archivo - Cartel de vivienda en alquiler. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León publicará este miércoles, 29 de julio, la resolución de las ayudas al alquiler correspondientes a 2025, a las que se han presentado 33.000 solicitudes y tendrán 22.137 beneficiarios, cerca de 6.300 de ellos jóvenes.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, en el marco de un acto de entrega de las llaves de 59 viviendas colaborativas de alquiler joven en Valladolid, ubicadas en el sector de Los Viveros.

Blanco ha recordado que este año se destinan a estas ayudas 53,9 millones de euros, de los que 39,8 aporta el Ejecutivo autonómico, un esfuerzo con el que ha afirmado que la Junta pretende "no dejar a nadie atrás, para que lleguen a todas las personas que lo solicitan y que cumplen los requisitos".

La convocatoria contó inicialmente con una dotación de 27,58 millones de euros, que posteriormente se incrementó en 26,35 millones adicionales hasta alcanzar un presupuesto final de 53,9 millones de euros para, por quinto año consecutivo, no exista lista de reserva y que todas las personas que cumplen los requisitos establecidos puedan acceder a la ayuda. "Ese es el compromiso que tenemos desde la Junta de Castilla y León", ha insistido la consejera.

En concreto, según los datos aportados por la vicepresidenta segunda, se han presentado 32.986 solicitudes (1.624 más que en 2024, un incremento del 5,18 por ciento). Tras eliminar las solicitudes duplicadas, el número total de expedientes tramitados alcanzó los 32.970. Del total de solicitudes, el 70,08 por ciento se presentó de forma presencial y el 29,92 por vía telemática.

Así, se han concedido 22.137 ayudas, que han vuelto a incrementarse como ha ocurrido año tras año en la última legislatura y llegan a 1.131 familias más que el año pasado (fueron 21.006).

Isabel Blanco ha recordado que, con carácter general, las ayudas llegan al 50 por ciento del coste del alquiler, que se eleva a un 60 por ciento para los jóvenes menores de 36 años y a un 75 por ciento para los beneficiarios en el mundo rural.

JÓVENES, MAYORES Y MEDIO RURAL

Entre las personas beneficiarias destacan 13.304 mujeres, que representan el 60,1 por ciento del total, y 6.289 jóvenes menores de 36 años, a los que se destinan más de 18,4 millones de euros.

Asimismo, las ayudas han llegado a 2.480 personas mayores de 65 años, 2.524 familias numerosas y 4.720 unidades de convivencia en las que existe alguna situación de discapacidad. También se han beneficiado de esta convocatoria personas afectadas por procesos de separación o divorcio que han perdido el derecho de uso de su vivienda habitual, así como víctimas del terrorismo.

En esta convocatoria se han presentado 6.795 solicitudes en municipios rurales, de las que 4.497 han resultado favorables. De ellas, 1.310 corresponden a jóvenes menores de 36 años. El importe destinado a estos beneficiarios supera los 9,5 millones de euros.

De esta forma, entre 2015 y 2025 se han concedido ayudas a 153.233 beneficiarios por un importe acumulado superior a los 291 millones de euros.

La resolución se publicará este miércoles en el BOCyL y los beneficiarios recibirán un mensaje SMS de la Junta de Castilla y León informándoles de la concesión de la ayuda y del próximo abono de la subvención.

Los interesados podrán consultar la resolución a través de la página web de la Junta de Castilla y León, en los Servicios Territoriales competentes en materia de vivienda, mediante el teléfono 012, a través del correo electrónico de información al ciudadano y en la Dirección General de Vivienda y Urbanismo.