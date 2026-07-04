La Junta reafirma su apoyo a la Fundación Toro de Lidia y al papel del mundo taurino en la cultura de CyL

VALLADOLID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, ha trasladado el "firme apoyo" de la Junta a la Fundación Toro de Lidia y al papel del mundo taurino en la cultura de la Comunidad.

El titular de Cultura ha mantenido una reunión con la Fundación Toro de Lidia, representada por su presidente, Victorino Martín, y por su director general, Borja Cardelús, en la que ha destacado el apoyo del Ejecutivo autonómico a los proyectos destinados a preservar, difundir y reivindicar la tauromaquia como una "manifestación cultural de especial arraigo" en la Comunidad.

Durante el encuentro, el consejero ha subrayado la voluntad de la Administración autonómica de colaborar con la fundación en las iniciativas que ya se han desarrollado en Castilla y León, así como en nuevos proyectos que permitan fortalecer la presencia, el conocimiento y la proyección social de la cultura taurina.

Díaz Pico ha destacado que el mundo taurino forma parte de la "identidad histórica, cultural y territorial" de Castilla y León, un territorio en la que la tauromaquia "mantiene una profunda vinculación con el medio rural, con las tradiciones populares, con la actividad económica y con un patrimonio cultural transmitido durante generaciones".

El consejero ha señalado que la Junta considera "necesario" impulsar acciones que contribuyan a fomentar y difundir la realidad del mundo taurino, así como a explicar su importancia dentro de la cultura en general.

En este sentido, ha defendido que la tauromaquia "no puede entenderse únicamente desde la celebración de festejos, sino como un ecosistema cultural, artístico, ganadero, económico y social que forma parte de la memoria viva de numerosos municipios de Castilla y León".

PROMOCIÓN CULTURAL DE LA TAUROMAQUIA

El titular de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte también ha puesto de manifiesto su disposición a mantener una línea de colaboración estable con la Fundación Toro de Lidia, con el objetivo de apoyar proyectos orientados a la promoción cultural de la tauromaquia, la defensa de su valor patrimonial y la puesta en marcha de actividades que favorezcan su conocimiento entre distintos públicos.

Asimismo, ha destacado el trabajo que desarrolla la Fundación Toro de Lidia en la defensa, promoción y divulgación de la cultura taurina, así como su papel como interlocutor del sector y como entidad comprometida con la preservación de una tradición que cuenta con una presencia especialmente significativa en Castilla y León.