La Junta realiza en Valladolid un simulacro de accidente con mercancías peligrosas por carretera

VALLADOLID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha desarrollado este martes en Valladolid un simulacro de accidente en el transporte de mercancías peligrosas por carretera en el que se ha recreado la colisión entre un camión cisterna que transportaba gasóleo y un autobús de pasajeros en el recinto de la Feria de Valladolid.

El ejercicio, organizado por la Agencia de Protección Civil y Emergencias, ha permitido poner en práctica los procedimientos de actuación y coordinación previstos en el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril de Castilla y León (MPCyL), que ha sido activado durante el simulacro en Situación 2.

El escenario ha incluido víctimas atrapadas, personas heridas de distinta gravedad, fallecidos y un vertido de gasóleo, lo que ha requerido la intervención conjunta y coordinada de los distintos grupos operativos.

En el ejercicio han participado efectivos de bomberos del Ayuntamiento y de la Diputación de Valladolid, Emergencias Sanitarias de Sacyl, Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, personal técnico de Protección Civil, voluntarios de Protección Civil y el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (GRIPDE), entre otros recursos.

Asimismo, se ha constituido un Puesto de Mando Avanzado (PMA) desde el que se ha dirigido la emergencia, con el apoyo de medios logísticos de la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias (UALE), drones de la Unidad Fénix y recursos de la Agencia de Protección Civil y Emergencias.

El simulacro se enmarca en el Plan de Promoción de la Autoprotección de Castilla y León y forma parte del proyecto europeo Proctepger_Horizonte_27 - Protegiendo a las personas, los bienes y el medio ambiente, cofinanciado por el programa Interreg España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 con fondos FEDER.

De forma previa al ejercicio práctico, se ha celebrado en el PRAE de Valladolid una jornada formativa dirigida a técnicos y agentes del sistema de Protección Civil, centrada en el funcionamiento del sistema autonómico, el Plan MPCyL y la gestión emocional en situaciones de emergencia.