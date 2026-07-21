Junta realizará este verano 370 obras en centros educativos de las nueve provincias con una inversión de 27 millones

Pardo, en el centro, en la visita al CIFP La Merced de Soria. - JCYL

SORIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Junta está llevando a cabo a lo largo del periodo estiva más de 370 obras con una inversión de cerca de 27 millones de euros para actuaciones de reforma, sustitución o mejora en los centros educativos públicos.

La consejera de Educación, María Pardo, ha visitado este martes las obras de ampliación del Centro Integrado de Formación Profesional 'La Merced', en la capital soriana, donde ha presentado el proyecto y los datos de las actuaciones que se están realizando.

Esta inversión se distribuye entre 15 millones de euros destinados a actuaciones de dotación genérica y cerca de 12 millones de euros para proyectos específicos y grandes intervenciones.

Al respecto, Pardo ha señalado que el objetivo es "seguir mejorando" las infraestructuras educativas y "garantizar espacios más seguros, accesibles, eficientes y adecuados".

Las obras se están ejecutando tienen que ver con la renovación de cubiertas, sustitución de carpinterías, mejora de instalaciones térmicas y eléctricas, eliminación de barreras arquitectónicas, adaptación de espacios, rehabilitación energética y modernización de equipamientos.

Estas actuaciones se están realizando en las nueve provincias y así en Ávila se están acometiendo actuaciones con una inversión de 1,74 millones de euros; 2,1 millones en Burgos; 3,88 millones euros en León;, 3.21 millones en Palenci;, 4,18 millones de euros en Salamanca; 3,81 millones en Segovia; 857.249 euros en Soria; 4,96 millones para Valladolid y 1,99 millones de euros en Zamora.

María Pardo ha aseverado que la Consejería de Educación mantiene así su "compromiso con la mejora continua de la red pública educativa" de Castilla y León, con una planificación anual de inversiones que permite "conservar, modernizar y adaptar" los centros a las necesidades actuales de la comunidad educativa.

Asimismo, Pardo ha defendido que estas actuaciones "permiten seguir avanzando en la modernización de los centros educativos, mejorar su eficiencia, accesibilidad y seguridad, y ofrecer al alumnado y a los profesionales de la educación los mejores espacios para desarrollar su actividad".

En este sentido, la consejera ha puesto de relieve la importancia de destinar recursos a las obras de reparación, mejora y sustitución de los centros, "para garantizar su adecuado funcionamiento".

CIFP LA MERCED EN SORIA.

En el Caso del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Merced de Soria las actuaciones que se están llevando a cabo permitirá incorporar el ciclo de Administración y Gestión y nuevos espacios docentes y de uso común para las familias profesionales de Hostelería y Turismo e Industrias Alimentarias, con 120 plazas nuevas para dar respuesta a la amplia demanda.

Se trata de una nueva edificación, de cuatro plantas, adaptada a la pendiente y a la limitada superficie de la parcela, que integrará también Biblioteca, Sala de Empresas, Aula de Emprendedores y nuevos servicios de cocina y comedo.

CAMPUS CIENTÍFICO.

Durante su visita a Soria, la consejera de Educación ha participado también en la clausura del Campus de Profundización Científica, que se celebra en el IES Antonio Machado y reúne cada verano a estudiantes de distintas comunidades autónomas con especial interés y capacidad en el ámbito científico.

Esta iniciativa, consolidada como una referencia nacional, permite fomentar el talento, la vocación investigadora y el desarrollo de competencias avanzadas entre los jóvenes participantes.

El CEIP Gerardo Diego de Golmayo ha sido la última parada de la consejera en la provincia soriana, un centro que "ejemplifica el compromiso de la Junta de Castilla y León con la mejora continua de las infraestructuras educativas y con la creación de entornos de aprendizaje cada vez más seguros, accesibles y adaptados a las necesidades de la comunidad educativa", como ha destacado Pardo.