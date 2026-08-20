La Junta recomienda precauciones en la zona oeste y centro de CyL por altas concentraciones de partículas y ozono

VALLADOLID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León ha recomendado tomar medidas de precaución ante las altas concentraciones de partículas y ozono registradas en la zona oeste y centro de la Comunidad. Esta situación es consecuencia directa de las condiciones meteorológicas y de las emisiones provocadas por los incendios forestales declarados en Las Hurdes y Braganza.

Por ello, el departamento autonómico, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha aconsejado a toda la población, y especialmente a los grupos de riesgo y personas vulnerables, limitar al máximo las actividades al aire libre y evitar esfuerzos físicos que incrementen la frecuencia respiratoria.

Según han evidenciado los datos de la Red de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León, los niveles de partículas y ozono se mantienen elevados en las áreas centrales y occidentales del territorio castellanoleonés. Ante este escenario, la Administración autonómica ha insistido en la necesidad de extremar las precauciones de forma especial en los colectivos sensibles mientras se prolongue este episodio.

Asimismo, la Consejería ha recomendado que las actividades organizadas por campamentos, colegios y clubes deportivos no se lleven a cabo en espacios abiertos. Del mismo modo, las autoridades han aconsejado que, en la medida de lo posible, las ventanas de las edificaciones permanezcan cerradas y se mantengan apagados o restringidos los sistemas de ventilación interior forzada.

Por otro lado, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha confirmado que realizará un seguimiento continuo de esta situación. Además, ha recordado que los datos sobre la calidad del aire en la Comunidad pueden consultarse en tiempo real a través del portal web de la Junta de Castilla y León, la plataforma del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Agencia Europea del Medio Ambiente y la aplicación móvil 'ICA Índice de calidad del aire'.

Finalmente, el Gobierno autonómico ha remitido a la tabla de valores de referencia diarios, establecida conforme a la Orden TEC/351/2019, de 18 de marzo, por la que se aprueba el Índice Nacional de Calidad del Aire, para facilitar la correcta interpretación de las mediciones en tiempo real.