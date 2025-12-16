La Junta reconoce a Pacma como parte interesada en el procedimiento de declaración BIC al Toro Jubilo

SORIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha aceptado formalmente la personación del Partido Animalista Pacma en el expediente administrativo para la declaración del Toro Jubilo de Medinaceli (Soria) como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial.

La resolución, emitida por la Dirección General de Patrimonio Cultural, reconoce a Pacma su condición de parte interesada en el procedimiento, según señala la formación en un comunicado.

Así, añaden que, como consecuencia, la Administración autonómica "se compromete a dar traslado al partido de todas las actuaciones que se realicen durante la instrucción y resolución del expediente, así como a concederle trámite de audiencia".

La personación había sido efectuada por Pacma al considerar que la eventual declaración como BIC de este festejo, "afecta de manera directa a los intereses colectivos que defiende, ya reconocidos en anteriores procedimientos administrativos y judiciales relacionados con el Toro Jubilo". La formación recuerda que ya ha denunciado esta fiesta y que incluso logró su paralización cautelar en la edición prevista para 2024.

FESTEJO "CUESTIONADO"

Desde Pacma consideran que el Toro Jubilo es un festejo "ampliamente cuestionado por implicar situaciones de estrés extremo y sufrimiento para el animal, al ser inmovilizado y sometido al fuego en los cuernos en un entorno de ruido, aglomeraciones y manipulación".

La formación sostiene que estas prácticas "entran en conflicto con los principios actuales de protección y bienestar animal, el nuevo estatuto jurídico de los animales como seres vivos dotados de sensibilidad, así como con una concepción moderna de lo que debe ser protegido como patrimonio cultural".

Desde la formación política destacan que esta admisión "Supone un paso en términos de transparencia y participación".