La Junta reconoce el papel de la mujer en el avance del sector vitivinícola de CyL

La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, María Isabel Blanco Llamas, este sábado en el I encuentro 'Mujer y Vino', - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha reconocido el papel de la mujer en el avance del sector vitivinícola de Castilla y León y ha expresado el apoyo "completo y manifiesto" de la Junta con las mujeres que desarrollan su actividad en el mundo rural.

Lo ha hecho en el marco de su participación en el encuentro 'Mujer y Vino' que se ha celebrado este sábado en la localidad vallisoletana de Rueda, donde ha destacado que la apuesta de la Administración autonómica por el medio rural se centra en la lucha contra la despoblación y en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en los pequeños municipios de la Comunidad.

A este respecto, ha señalado que el 48 por ciento de las mujeres de Castilla y León residen en municipios de menos de 20.000 habitantes, donde el 54 por ciento de las personas que deciden emprender son, precisamente, mujeres.

Se trata, ha ahondado, de un colectivo que cuenta con el apoyo del Ejecutivo autonómico y con el compromiso del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha asegurado en reiteradas ocasiones que las mujeres que residen en los pueblos de la Comunidad tienen un "papel indispensable, ya que, con su esfuerzo diario, dinamizan y mantienen la vida en los pequeños núcleos rurales".

En este marco, Blanco ha felicitado a las cuatro enólogas que han compartido su experiencia profesional: la presidenta de la Unión Española de Catadores, Marina García; la propietaria de la bodega José Pariente de la DO Rueda, María Victoria Pariente; la dueña y directora técnica de la bodega Elías Mora, de la DO Toro, Victoria Benavides, y la presidenta de la Asociación Castellana y Leonesa de Enólogos, Begoña Jovellar.

De ellas ha destacado su papel decisivo en el desarrollo y excelencia de los vinos elaborados en la Comunidad, un punto en el que ha resaltado que el sector vitivinícola de Castilla y León ha sido un sector tradicionalmente de hombres, pero en el que las mujeres castellanoleonesas "han roto estereotipos y han participado activamente del éxito".

En unas palabras que ha dedicado a las protagonistas, ha destacado su papel referencial no sólo en la dinamización del sector, sino en la apertura de la brecha para la siguiente generación de mujeres del mundo del vino, que cada vez tiene más presencia femenina.

Precisamente, ha explicado que en la DO Rueda ya hay 230 en todas las fases del proceso entre enólogas, viticultoras, directoras técnicas, gerentes de bodegas, técnicas de enoturismo, integrantes del comité de cata o responsables de comunicación, entre otras. De hecho, el número de enólogas en la Comunidad es similar al de enólogos.

En este contexto, la vicepresidenta ha expresado el apoyo "completo y manifiesto" de la Junta y de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades con las mujeres que desarrollan su actividad en el mundo rural, como es el caso de estas profesionales.

Por eso, en la misma línea, la número dos del Gobierno autonómico ha destacado el trabajo de las agricultoras, ganaderas, artesanas, transformadoras y emprendedoras que desarrollan su proyecto profesional en un pueblo de la Comunidad, a quienes ha agradecido su "trabajo, valentía y tenacidad".

APUESTA POR LA MUJER RURAL

La titular de Familia ha manifestado que el futuro del medio rural depende, en buena medida, del impulso del liderazgo femenino para garantizar su sostenibilidad.

"No se trata únicamente de justicia social, sino de competitividad empresarial a largo plazo", ha añadido, para después recordar que el Plan Estratégico para la Igualdad de Género 2022-2025 cuenta con una línea específica destinada a ligar igualdad e innovación en los pequeños municipios a través de medidas que mejoran el acceso de las mujeres rurales a recursos económicos, tecnológicos, sociales y participativos para que puedan llevar a cabo sus proyectos en los municipios.

Además, la vicepresidenta ha hecho referencia a la estrecha colaboración con las asociaciones de mujeres rurales en planes de formación para el empleo, con el objetivo de capacitarlas digitalmente tanto para la vida diaria como para la profesional a través de la adquisición de conocimientos en tecnologías de la información y comunicación o la incorporación de ordenadores y GPS en las explotaciones y maquinaria agrícola.

Las subvenciones para la promoción profesional de mujeres trabajadoras son otra alternativa que, tal y como ha indicado la vicepresidenta, están arrojando buenos resultados.

En 2024 han sido 274 solicitudes, de las que se han concedido 251; en 2025, 302 solicitudes (en tramitación), por lo que en 2026 se continuará con esta línea, dotada con 500.000 euros.

La Junta también va a continuar con el fomento de la contratación de mujeres jóvenes en sectores con baja representación femenina, como la agricultura, la industria o el transporte.

En 2026, también se incluirá a mujeres mayores de 50 años, un colectivo con fuertes barreras de acceso al empleo, a lo que se va a destinar tres millones de euros en 2026.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades va a seguir fomentando las profesiones científicas y tecnológicas a través de los programas STEM Talent Girl, STEAM Kids y MUSIARQ.

En este caso, hay que hacer especial referencia al nuevo FP STEAM Mujer, dotado para 2026 con 455.000 euros, destinado, como los anteriores, a reducir la brecha de la presencia de mujeres en áreas científicas y tecnológicas en estudios tanto universitarios como de formación profesional.

DEFENSA DEL SECTOR VITIVINÍCOLA

Isabel Blanco también se ha referido al sector del vino castellano y leonés, que es un referente tanto a nivel nacional como internacional, puesto que uno de cada cuatro vinos de calidad que se comercializan en España procede de Castilla y León, una comunidad con más de 81.000 hectáreas de viñedo, de las cuales más del 90 por ciento se trabajan bajo el amparo de una marca de calidad.

La Denominación de Origen Rueda cuenta con más de un cuarto de esa extensión: 21.000 hectáreas y 78 bodega, la segunda marca de calidad de España en cuota de mercado y en volumen de ventas, y la primera en vinos blancos.

Precisamente, la Administración autonómica apoya de manera directa a este sector: ha duplicado las ayudas para inversiones en bodega, pasando de 14 millones a 29 millones de euros en total, unas aportaciones que se destinan a la renovación de maquinaria, digitalización de procesos y mejora de instalaciones.

En esta legislatura se han sufragado 175 proyectos por más de 70 millones de euros, ha recordado la vicepresidenta, quien ha precisado que se han financiado más de 450 programas de promoción del vino castellano y leonés en terceros países, como campañas, participación en ferias o apertura de mercados estratégicos.