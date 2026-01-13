La Junta recuerda que el plazo para solicitar ayudas al alquiler de vivienda de 2025 sigue abierto hasta el 30 de enero

Archivo - Edificio de viviendas. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha recordado que mantiene abierto hasta el 30 de enero el plazo para solicitar las ayudas al alquiler de vivienda correspondientes al año 2025, una convocatoria destinada a facilitar el acceso y mantenimiento de la vivienda en régimen de alquiler o cesión de uso a personas con recursos económicos limitados en la Comunidad.

La convocatoria, gestionada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, cuenta con un presupuesto inicial de 27,5 millones de euros, ocho millones más que en 2024, y tiene carácter ampliable hasta 59,5 millones de euros a fin de poder llegar a todas las personas que cumplan y justifican los requisitos.

Como recuerdan las mismas fuentes, está dirigida a personas y unidades de convivencia con ingresos económicos limitados que residan en viviendas en régimen de alquiler o cesión de uso en Castilla y León, con una atención específica a jóvenes de hasta 35 años y a personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida.

Las ayudas pueden alcanzar, con carácter general, el 50 por ciento de la renta mensual del alquiler, porcentaje que se incrementa hasta el 60 por ciento en el caso de jóvenes de hasta 35 años y llegan al 75 por ciento tanto en el ámbito rural para los jóvenes, como para situaciones de especial vulnerabilidad. Los límites de ingresos se sitúan entre 0,5 y 3 veces el IPREM, con ampliaciones de hasta 5 veces el IPREM para familias numerosas o personas con discapacidad.

En los últimos años, el comunicado destaca que la Junta de Castilla y León ha reforzado de forma significativa esta línea de ayudas.

Entre 2022 y 2024 se beneficiaron más de 53.700 personas, más de 20.000 familias en la convocatoria resuelta en 2025, y para 2025 se prevé alcanzar en torno a 23.500 beneficiarios, con una subvención media aproximada de 2.500 euros. Desde 2015, estas ayudas han llegado a más de 131.000 familias en la Comunidad.

TRAMITACIÓN Y PLAZO

Las solicitudes pueden presentarse preferentemente por vía telemática a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León, así como de forma presencial en los registros administrativos.

Únicamente es obligatorio aportar el contrato de arrendamiento y los justificantes bancarios del pago del alquiler, pudiendo autorizarse a la Administración para la consulta telemática del resto de datos.

De conformidad con la última reforma de la convocatoria, los ciudadanos no tienen que realizar ningún trámite o aportación de documentación posterior a la inicial indicada.

El plazo de presentación de solicitudes permanece abierto hasta el 30 de enero de 2026, por lo que la Junta quiere animar a las personas interesadas a formalizar su solicitud dentro del plazo establecido para poder beneficiarse de estas ayudas.