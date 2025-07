La Junta reforzará sistemas informáticos tras el ciberataque a Educacyl pero advierte de que el "riesgo cero no existe"

VALLADOLID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León reforzará los sistemas informáticos y trabajará día a día para evitar los 'hackeos' tras el reciente ciberataque al portal Educacyl por parte de un alumno, si bien ha advertido de que el "riesgo cero no existe".

Así lo ha explicado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha remarcado que Castilla y León es una "referencia" en el ámbito de la ciberseguridad y cuenta con algunas de las principales empresas y entidades en el ámbito.

Precisamente, la misión es trabajar de forma continua para luchar contra los ciberataques, ha subrayado el portavoz del Ejecutivo autonómico, al tiempo que ha defendido que esto es algo que ya hace la Junta de manera permanente.

"Naturalmente reconocemos que se produjo esa brecha de seguridad y tenemos la obligación de cerrarla, pero también sabemos que lo que hoy se ha producido de una forma, mañana se puede producir otra vez distinta", ha advertido.

CIBERATAQUE

La Junta confirmó el pasado jueves que el reciente ciberataque al portal Educacyl se debió a la usurpación de la identidad y la clave de acceso de un profesor por parte de un alumno y no constaba el uso indebido de datos.

"Lo que parece ser la causa es una usurpación de la identidad por parte de una persona, de la identidad y también de la clave de acceso de un profesor", señaló Carriedo.

El portavoz detalló que, aunque se produjo una entrada no autorizada en el sistema informático, "no consta que como consecuencia de esto se haya tenido un acceso indebido a los datos". No obstante, defendió que la Junta ha cumplido con su obligación de comunicar el incidente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), que ya investigan los hechos para esclarecer las causas y determinar posibles responsabilidades.