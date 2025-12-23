La Junta refuerza con casi 540.000 euros el sistema de abastecimiento de agua en Puente Domingo Flórez (León)

La Junta refuerza con 537.000 euros el sistema de abastecimiento de agua en Puente Domingo Flórez, León, para garantizar la potabilidad y reducir la vulnerabilidad ante episodios extremos - JCYL

LEÓN, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACYL), ha puesto en marcha actuaciones de emergencia para garantizar el suministro de agua potable en el municipio leonés de Puente Domingo Flórez, afectado por los incendios forestales del pasado mes de agosto que cuenta con una inversión que asciende a 537.539 euros.

Estas intervenciones se enmarcan en el programa autonómico de emergencias de abastecimiento de agua derivadas de incendios, que suma una inversión global de 3.845.442 euros en 39 actuaciones distribuidas en las provincias de Ávila, León y Zamora, financiadas íntegramente por la Junta de Castilla y León.

El incendio registrado en agosto de 2025 provocó daños en infraestructuras básicas y comprometió el abastecimiento de agua potable en varios municipios, entre ellos Puente Domingo Flórez.

Tras la realización de las correspondientes evaluaciones técnicas, se activó un plan de intervención urgente con el objetivo de garantizar el suministro de agua a la población.

En este marco, se han ejecutado obras de mejora en la captación existente de Llamas de la Cabrera (Benuza), que han consistido en la construcción de nuevas escolleras, la limpieza de captaciones y filtros, y el perfilado del cauce.

De manera complementaria, y ante las dificultades iniciales de suministro, se procedió a la instalación de cinco depósitos de agua potable para abastecer a la población, permitiendo la normalización del servicio.

Asimismo, se ha iniciado la construcción de una nueva captación mediante bombeo desde el río Sil, junto con la ejecución de una nueva Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP).

Estas infraestructuras permitirán garantizar la potabilidad del agua y reducir la vulnerabilidad del sistema frente a posibles problemas futuros derivados de la presencia de cenizas u otros contaminantes. Está previsto que estas actuaciones concluyan en el segundo trimestre de 2026.

ACTUACIONES EN LA PROVINCIA

En el conjunto de la provincia de León, SOMACYL ha activado un total de 22 actuaciones de emergencia en distintos núcleos de población -12 de ellas en la comarca del Bierzo-, que concentran el 89,5 % del presupuesto total del programa autonómico, con una inversión prevista de 3,44 millones de euros.

Las intervenciones están orientadas prioritariamente a asegurar y mejorar los sistemas de abastecimiento de agua, actuando sobre captaciones, depósitos, redes de distribución e instalaciones de tratamiento.

Las actuaciones se distribuyen en 22 núcleos de la provincia, entre los que se encuentran Anllares, Sorbeda, Castrillo de la Cabrera, Yeres, Pombriego (Benuza), Molinaseca, Villablino, Tremor de Arriba, Carucedo, Puente Domingo Flórez, Calaveras de Abajo (Almanza), Montrondo, Posada de Omaña, Santo Tirso de Cabarcos, Gestoso, Arnado, Lusio, Quintela, La Herrería, Castropetre, Orellán, Odollo, Orallo, Boca de Huérgano y Salientes.

En el marco de los acuerdos suscritos entre la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de León, SOMACYL desarrolla en la provincia distintos programas de obras hidráulicas con una inversión global de 57 millones de euros.

Dentro del Programa de Depuración para núcleos de entre 500 y 2.000 habitantes equivalentes, está prevista la ejecución de 32 depuradoras por un importe de 24,1 millones de euros. De ellas, cinco se encuentran finalizadas, 16 en fase de ejecución, tres en tramitación administrativa, una con proyecto redactado pendiente de aprobación municipal y siete en fase de redacción.

En el Programa de Depuración para núcleos de hasta 500 habitantes equivalentes se prevé la ejecución de 72 depuradoras, con una inversión de 11,2 millones de euros. Actualmente, seis obras están en ejecución, tres proyectos aprobados se encuentran en tramitación administrativa, tres pendientes de aprobación municipal, 34 en fase de redacción y 26 en fase de estudio.

Por su parte, el Programa de Infraestructuras Hidráulicas contempla en la provincia de León 19 actuaciones de abastecimiento, con una inversión prevista de 7,7 millones de euros, incluyendo obras en ejecución, en tramitación administrativa y en distintas fases de aprobación, entre las que destacan actuaciones en Astorga, Molinaseca, Villafranca del Bierzo y Puente Domingo Flórez.

Finalmente, el Programa de Renovación de Redes y Digitalización tiene como objetivo mejorar la eficiencia de los sistemas de abastecimiento, reducir pérdidas de agua y optimizar el control de caudales mediante la implantación de contadores con telelectura. En la provincia de León se han seleccionado 23 poblaciones, con una inversión prevista de 14 millones de euros.