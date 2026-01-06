La Junta refuerza la cooperación con el Norte de Portugal en las reuniones de los Comités Sectoriales NORCYL. - JUNTA DE CYL

VALLADOLID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta trabaja en el refuerzo de la cooperación con el Norte de Portugal con motivo de las reuniones de los Comités Sectoriales Norcyl celebradas el pasado mes de diciembre en el Instituto Politécnico de Bragança, un encuentro de carácter estratégico que no se producía desde hacía más de quince años, y que supone un nuevo impulso a la cooperación transfronteriza entre ambos territorios.

La Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, como departamento responsable de las relaciones institucionales entre la región y Portugal, ha coordinado su participación en estas reuniones, concebidas como una primera toma de contacto de carácter exploratorio para identificar necesidades comunes, posibles proyectos y actividades conjuntas, y aprovechar las sinergias existentes a ambos lados de la frontera.

Este nuevo impulso a la colaboración se produce tras la celebración, el pasado mes de julio, de la V Sesión Plenaria de la Comunidad de Trabajo Castilla y León - Región Norte de Portugal, en la que participó el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y en la que se acordó actualizar el Convenio de Cooperación Transfronteriza y renovar los comités sectoriales como instrumentos clave para la coordinación y ejecución de las áreas prioritarias de actuación.

Los comités sectoriales, de composición paritaria, se estructuran en seis grandes ámbitos temáticos: Gobernanza Territorial; Competitividad, Innovación y Transición Digital; Patrimonio, Cultura y Turismo; Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Conectividad; Demografía, Salud, Educación y Cualificación; y Desarrollo Rural, Agricultura y Agroalimentación. Su objetivo es dinamizar proyectos, definir prioridades conjuntas y acordar posiciones estratégicas, contribuyendo a la consolidación del espacio transfronterizo NORCYL como un territorio de cooperación, innovación y desarrollo, en línea con la Estrategia de Cooperación Norte de Portugal - Castilla y León 2021-2027.

El encuentro reunió a cerca de un centenar de participantes, entre representantes de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Norte de Portugal y de la Junta de Castilla y León, que estuvo representada por una veintena de direcciones generales y dos fundaciones del Ejecutivo autonómico. Entre los organismos participantes se encontraban, entre otros, el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, el Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), la Gerencia de Servicios Sociales, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL), la Dirección General de Desarrollo Rural, y el Instituto de la Juventud de Castilla y León.

Durante las distintas sesiones de trabajo se presentaron los proyectos en ejecución y en fase de aprobación financiados por la Unión Europea en el marco del programa Interreg POCTEP, y se iniciaron debates específicos en cada comité sobre líneas de actuación prioritarias. Entre ellas, destacan el refuerzo de la gobernanza común, el impulso de la especialización inteligente para aprovechar las fortalezas de cada territorio, y la creación de clústeres transfronterizos. Asimismo, se acordó profundizar en la promoción conjunta del patrimonio cultural y turístico, la coordinación en materia de prevención de incendios y gestión ambiental, la cooperación sanitaria, educativa y en materia de empleo para afrontar el reto demográfico, y el desarrollo de proyectos conjuntos en agricultura, agroalimentación e innovación rural.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha destacado que "la cooperación con el Norte de Portugal es una política prioritaria para la Junta de Castilla y León, porque responde a problemas reales y a oportunidades compartidas en el territorio". En este sentido, señaló que "estos comités sectoriales permiten pasar de las declaraciones a los hechos, transformando la voluntad política en proyectos concretos que generan desarrollo y cohesión".

González Gago ha subrayado también el valor del encuentro celebrado en Bragança, afirmando que "volver a reunir a tantos responsables y técnicos después de más de quince años es una señal clara de que el espacio NORCYL está más vivo que nunca y de que existe una ambición común por construir un futuro compartido desde la cooperación leal y el trabajo conjunto".

Como cierre de las reuniones, se presentaron las conclusiones ante todos los participantes y se acordó la designación de un presidente y un vicepresidente en cada uno de los comités sectoriales, con el fin de garantizar la continuidad de los trabajos y avanzar en la concreción de proyectos y actividades en próximos encuentros.