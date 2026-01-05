La Junta refuerza las infraestructuras del polígono de Villadangos (León) con una inversión superior a 9 millones

LEÓN 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha visitado el nuevo tanque de tormentas del Polígono Industrial de Villadangos del Páramo (León), con una inversión superior a 9 millones de euros, que refuerza la gestión de aguas pluviales de la zona.

La actuación, promovida por la Junta de Castilla y León, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), forma parte del conjunto de inversiones realizadas en el polígono industrial de Villadangos del Páramo, que alcanzan los 57 millones de euros, sumando las actuaciones de urbanización y la terminal ferroviaria.

Se ha ejecutado un nuevo tanque de tormentas para las aguas pluviales del Polígono Industrial de Villadangos del Páramo, que será capaz de retener las primeras aguas de escorrentía generadas por una precipitación de 30 minutos de intensidad 11,8 L/s/ha, considerando la totalidad de la cuenca de aportación. Esto equivaldría aproximadamente a un volumen específico de 21,2 m3/ha de área impermeabilizada.

Se ha dimensionado la capacidad del tanque de tormentas en función de las superficies tanto del polígono existente como de la ampliación, resultando un volumen total de 8.500 m3. Las aguas retenidas en el tanque de tormentas se impulsan mediante dos grupos de bombas a la red de fecales existente para su tratamiento en la EDAR de Villadangos del Páramo.

Además, se ha desarrollado un emisario de pluviales con un nuevo colector que lleve las aguas pluviales del tanque de tormentas, al sur del Polígono Industrial de Villadangos, hasta el punto de vertido en el arroyo al sureste del polígono, a unos 2 km de distancia del mismo. Este emisario se utiliza también para el polígono actual. El emisario proyectado consiste en una tubería de hormigón armado de 2m de diámetro.

ESTADO ACTUAL DE LA AMPLIACIÓN

Las obras de urbanización de la ampliación del Polígono Industrial de Villadangos del Páramo finalizaron el pasado mes de octubre, al igual que los trabajos correspondientes al tanque de tormentas y al emisario de pluviales. Asimismo, las obras de adecuación de los nuevos accesos al polígono desde la N-120 y la LE-413, iniciadas en el primer trimestre de 2025, avanzan según lo previsto y cuentan con una fecha estimada de finalización en marzo de 2026.

Paralelamente, se está ultimando la ampliación de la subestación eléctrica del polígono industrial, gracias a un convenio suscrito entre la distribuidora y Somacyl, con objeto de garantizar el suministro eléctrico básico y necesario para la implantación de nuevas empresas.

Hasta la fecha, se ha reservado el 78 % de la superficie neta destinada a uso industrial. Un total de 15 empresas ha confirmado ya su instalación en este enclave.