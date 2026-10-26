La Junta refunde en un único instrumento jurídico el marco regulador de la Medalla al Mérito de Protección Civil de CyL

VALLADOLID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha aprobado el Decreto por el que ha creado y regulado la Medalla al Mérito de la Protección Civil de la Comunidad. La norma, acordada a iniciativa material de la Vicepresidencia Segunda y a propuesta formal de la Consejería de la Presidencia, refunde en un único instrumento jurídico el marco regulador de estas distinciones para actualizar la regulación vigente desde 2010 y adaptar su denominación a la competencia estatutaria.

La nueva condecoración mantendrá un carácter exclusivamente honorífico, anual, personal, intransferible y permanente, sin conllevar asignación económica, detalla el Boletín Oficila de Castilla y León (Bocyl) en su edición de hoy.

Las medallas se dividirán en las categorías de oro, plata y bronce, destinadas a reconocer a profesionales de los servicios esenciales, personas y organizaciones no profesionales, así como trayectorias destacadas en la materia.

En el caso de actuaciones puntuales, la categoría de oro se concederá a quien haya arriesgado su vida para salvar la de otra persona, la de plata a quien haya salvado una vida sin arriesgar la propia, y la de bronce al resto de intervenciones relevantes.

Respecto al reconocimiento de trayectorias, el decreto establece distinciones de bronce, plata y oro para las agrupaciones o asociaciones de protección civil que cumplan 15, 25 y 35 años de actividad, respectivamente.

Asimismo, fija la medalla de oro para las personas voluntarias que hayan ejercido funciones de jefatura durante 30 años de servicio activo. Las solicitudes deberán ser presentadas por medios electrónicos por representantes de entidades, organismos o administraciones públicas antes del 31 de enero del año siguiente al de las actuaciones.

El procedimiento será evaluado por una comisión de valoración presidida por la persona titular del centro directivo competente en materia de protección civil, y la resolución final corresponderá al órgano superior competente, publicándose en el Boletín Oficial de Castilla y León en un plazo máximo de seis meses.

Los galardonados tendrán derecho al uso de la medalla sobre el uniforme, preferencia en actos oficiales y su valoración en registros de personal para empleados públicos, si bien perderán estos privilegios en caso de condena firme por delito doloso o sanción por falta muy grave.

La norma entrará en vigor a los veinte días de su publicación.