La Junta regula los permisos de sus empleados públicos para las elecciones generales

VALLADOLID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de la Presidencia de la Junta ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl) la orden por la que regulado la concesión de permisos a los empleados públicos de la Administración autonómica con motivo de la celebración de las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado el próximo 29 de noviembre de 2026.

Según ha fijado la norma aprobada por el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, el personal de la Administración que haya sido proclamado candidato a las elecciones generales será dispensado de la prestación del servicio durante todo el tiempo que dure la campaña electoral, previa solicitud del propio interesado.

Asimismo, la regulación ha establecido que aquellos empleados públicos designados como presidentes, vocales e interventores de Mesa Electoral dispondrán durante el día de la votación de un permiso retribuido de jornada completa, siempre que no coincida con su descanso semanal, además de una reducción de su jornada laboral de cinco horas durante el día inmediatamente posterior.

En el caso de los apoderados, se ha reconocido el derecho a un permiso retribuido durante la jornada electoral si no disfrutan de descanso semanal en dicha fecha.

Finalmente, las distintas consejerías y organismos autónomos dependientes adoptarán las medidas necesarias para que el personal a su servicio pueda disponer de un permiso retribuido de hasta cuatro horas para ejercer su derecho al voto, el cual se reducirá proporcionalmente en el caso de las jornadas reducidas.