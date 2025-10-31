La Junta reitera por carta su petición a Azucarera de revertir el cierre de La Bañeza y avanzar en una salida industrial

OLMEDO (VALLADOLID), 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha confirmado que la Junta de Castilla y León ha remitido una nueva carta conjunta, firmada también por la consejera de Agricultura y Ganadería, para instar a la empresa Azucarera a revertir el cierre de la planta de La Bañeza (León) y estudiar alternativas que permitan recuperar su actividad industrial, un escrito que fue enviado martes 28 de octubre, tras la última reunión de la Fundación Anclaje celebrada el pasado 27 de septiembre.