La Junta reitera que Mañueco prevé agotar la legislatura y presentará a los candidatos tras convocar las elecciones

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco (centro), en la delegación territorial de la Junta en León este miércoles. - JCYL

LEÓN 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha manifestado este miércoles que presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, prevé agotar la legislatura y las candidaturas del PP se presentarán una vez convocadas las elecciones.

"Mañueco siempre ha dicho que su objetivo es agotar la legislatura y la potestad de disolver las cámaras y convocar las elecciones es suya", ha incidido.

En cuanto a la lista que presentará el PP para los comicios electorales, ha expresado que "cada cosa tiene su tiempo" y "lo lógico" es convocar primero las elecciones. "Todavía no se han convocado las elecciones autonómicas, parece lógico que se convoquen las elecciones. Cada cosa tiene su tiempo, parece lógico presentar unos candidatos cuando hay unas elecciones convocadas", ha recalcado.

Isabel Blanco se ha pronunciado de esta forma en la delegación territorial de la Junta en León, donde ha presentado la oferta de viajes del 'Club de los 60' para 2026.