La Junta reparte 59 aparatos de aire acondicionado portátil en centros de Educación de Infantil y Primaria

Ndp Ola De Calor Y Aire Acondicionado: Uno De Cada Cuatro Españoles Sospecha Que Está Pagando De Más En Su Factura Eléctrica - Europa Press

VALLADOLID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico ha iniciado la distribución de un total de 59 aparatos de aire acondicionado portátil en centros de Educación Infantil y Primaria.

Fernández Carriedo ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se trata de una medida de "muy corto plazo" para hacer frente a las circunstancias de calor "tan intensas" registradas antes del mes de julio. Asimismo, ha precisado que el objetivo es que la entrega y finalización de la distribución de estos equipos se produzca en esta "primera quincena" de julio.

De este modo, ha explicado que al ser aparatos portátiles "no requieren instalación" de obra, por lo que la actuación ha sido "inmediata".

En concreto, el portavoz ha detallado que el reparto de estos climatizadores portátiles se dirige al primer ciclo de Educación Infantil, concretamente a las escuelas de 0 a 3 años. En total, el programa incluye a las cuatro escuelas infantiles que son titularidad de la Junta de Castilla y León, además de a un total de 55 aulas de centros de educación Infantil y Primaria, hasta completar los 59 dispositivos, si bien ha manifestado que no dispone de la relación "exacta precisa" con los nombres de los centros beneficiados.

Por otra parte, el consejero ha hecho referencia a una segunda vía de actuación que se proyecta a "medio plazo" y que tiene que ver con la implantación de aparatos "estructurales" de climatización entera de edificios, allí donde las circunstancias lo permitan. A este respecto, ha remarcado que se recurre a los dispositivos portátiles en inmuebles donde, por sus "condiciones históricas y culturales", no es posible realizar una instalación sencilla con los condensadores en la zona exterior.

En cuanto a los centros que no son de titularidad autonómica, como aquellos que dependen de algún ayuntamiento, corporación local o entidad sin ánimo de lucro, Fernández Carriedo ha recordado que existe una "aportación económica" de la Junta para su funcionamiento.

En este sentido, ha apuntado que los fondos públicos asignados deben servir para costear la instalación de estos sistemas, por lo que ha animado a los responsables de estas infraestructuras a actuar a la "máxima celeridad posible". Por último, el portavoz ha reconocido que no posee la cuantificación económica exacta relativa al coste de la inversión que ha supuesto la medida.