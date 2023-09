La Junta resolverá en esta legislatura los 27 expedientes de declaración de BIC pendientes

VALLADOLID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte resolverá durante la legislatura los 27 expedientes de declaración de Bienes de Interés Cultural (BIC) pendientes en la Comunidad, después de que se hayan resuelto ya 17 en lo que va de ejercicio, más los siete que se tienen previstos declarar antes de que finalice 2023.

Así lo ha avanzado el titular del departamento, Gonzalo Santonja, durante su comparecencia, a petición propia, ante la Comisión de Cultura del Parlamento Autonómico para informar del calendario "preciso" de resolución de los mismos.

En declaraciones recogidas por Europa Press, el consejero ha mostrado su "preocupación" por la situación que se encontró, en este sentido, a su llegada a la Consejería. A modo de ejemplo, ha hablado de la situación del Palacio Municipal de Ágreda (Soria) con expediente incoado en diciembre de 1973 "diez años antes de la constitución de la Junta de Castilla y León". El titular no ha querido entrar en los motivos por los que se ha llegado a estos extremos, ya que, a su juicio, su obligación es "afrontar los temas que están encima de la mesa y no porqué estaban ahí". "Ahora lo que tengo que hacer es solucionar este problema, que es nuestra voluntad inequívoca", ha apostillado.

Durante su intervención, ha detallado el estado de cada uno de los 27 expedientes que quedan por resolver --dos corresponden a la provincia de Ávila, cinco a Burgos, tres a León, tres a Salamanca, uno a Segovia, cinco a Soria, cuatro a Valladolid y tres a Zamora-- para avanzar que siete se tramitarán a lo largo de este año, entre ellos, todos los pendientes en Soria. "Las fechas están puestas con precisión, si bien puede haber algún pequeño desajuste como los referentes a los conjuntos históricos porque son muy enojosos", ha incidido.

"Revisar los expedientes antiguos da mucho trabajo porque esos carecían de la documentación suficiente. Los criterios, afortunadamente, han cambiado mucho. Cada vez son más exigentes, cada vez se estimula más la participación social y la seguridad jurídica y, en consecuencia, revisar estos expedientes da mucho trabajo, ya que en muchas ocasiones hay que rehacerlo de arriba a abajo", ha continuado.

Tras la exposición, los grupos parlamentarios Mixto, a través de la voz de Franciso Igea, y socialista, representado por José Ignacio Martín Benito, han criticado la labor de la Junta al respecto. En este sentido, Igea ha calificado la intervención del consejero de "aurora boreal" y de "mentir a la cara" a la cámara, mientras que el socialista le ha reprochado que impulsar la declaración BIC no es solo resolver "expedientes atrasados", si no "impulsar más" con una financiación adecuada que, a su juicio, hasta el momento es "insuficiente".

Igea ha afeado al consejero por faltar al "respeto" al equipo de la anterior Consejería, en manos de Ciudadanos, al recordarle que ellos se encontraron con 81 expedientes sin resolver. "Le dejamos la mitad del trabajo hecho, con un cronograma de acciones de los BIC que se fue cumpliendo mes a mes, pandemia incluida, hasta que se decidió adelantar las elecciones", ha señalado.

De ahí que le haya acusado de instalarse en la "mentira y la descalificación" del trabajo de unas personas que se dejaron "las pestañas" para dejar esta situación "resuelta" a los castellanoleoneses.

Por su parte, Martín Benito ha lamentado el "desfase" existente entre el listado de la Junta y el del Estado sobre los bienes inmuebles en la Comunidad, por lo que ha instado al consejero a ponerlo "al día". "Actualicen el catálogo porque sus números son una falsedad, salvo que pretendan aumentar el número de BIC con 50 o 70 monumentos franquistas", ha ironizado en referencia al Monumento de los Italianos al que no se ha referido el consejero como expediente pendiente de aprobación.

Al hilo de estas palabras, le ha recordado que impulsar la declaración BIC no es solo "resolver expedientes atrasados, si no impulsar nuevos" y le ha recordado que Castilla y León es la Autonomía con más patrimonio en la Lista Roja de Hispania Nostra.

Además, ha abogado por una financiación adecuada destinada al patrimonio autonómico, "el uno por ciento del presupuesto consolidable de la Comunidad". "Ese es el nudo gordiano que tienen que negociar con la Consejería de Hacienda", ha subrayado.

Desde Soria ¡Ya!, la procuradora Vanessa García, ha celebrado el "interés" del consejero en resolver los cinco expedientes pendientes en la provincia, pero ha lamentado "los tiempos excesivos" del proceso, establecidos en "24 meses cuando en otras autonomías son de doce".

RESPUESTA.

Gonzalo Santonja, por su parte, ha aclarado que no tienen "ningún miedo a la Lista Roja" y que de hecho se ha firmado un convenio de actuación con Hispania Nostra, situación que ha afeado Igea al explicar que había sido Cs quien había impulsado el mismo.

El consejero ha recordado a Martín Benito que compartía con él, y con el resto de grupos, su preocupación por la defensa del patrimonio si bien discrepaba en varios aspectos. "No me permito ironías en monumentos franquistas. Durante esta legislatura se ha incoado un expediente y se han tramitado otros dos rigiéndonos por la responsabilidad. Nuestros expedientes irán a misa", ha zanjado, para asegurar también al procurador socialista que no caminará "hacia la facilidad del populismo de los números" y sí por el de "la solvencia", en referencia al listado de bienes.