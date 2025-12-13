La Junta se reúne con 20 entidades sociales y empresariales para promover la incorporación al sector agrario - JCYL

VALLADOLID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, Jorge Llorente, ha mantenido una reunión con una veintena de entidades sociales y empresariales de Castilla y León especializadas en la captación, acogida, formación y acompañamiento de trabajadores para el medio rural, con el objetivo de promover la incorporación al sector agrario.

Estas sesiones de trabajo servirán para diseñar conjuntamente actuaciones formativas que ofrezcan a las personas que se incorporan al sector los conocimientos esenciales para empezar a trabajar con seguridad y responsabilidad en las explotaciones: organización del trabajo en la granja, manejo básico de animales y cultivos, higiene y bioseguridad, prevención de riesgos laborales y normas de convivencia.

Con ella se consigue que el trabajador no llegue 'de cero' a la granja y que el agricultor o ganadero cuente, desde el primer día, con una persona mínimamente preparada, lo que facilita así la inserción laboral, la integración social y la calidad del servicio en el campo de Castilla y León, ha destacado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Durante la reunión, las entidades participantes han analizado la situación actual de falta de mano de obra en el sector agrario (correturnos, fines de semana, campañas concretas), los perfiles de trabajadores que más demandan las explotaciones y las carencias formativas más frecuentes.

Entre las conclusiones del primer encuentro, el grupo ha subrayado la necesidad de impulsar actuaciones piloto en distintos territorios y mejorar la imagen social de estos empleos y de reforzar la coordinación con otros niveles de la cadena agroalimentaria, así como con los servicios sociales y de empleo locales.

También se ha destacado la importancia de adaptar los contenidos a la diversidad de perfiles (trabajadores en transición, jóvenes sin experiencia previa, personas migrantes) y de garantizar la legalidad y calidad de la oferta formativa.

PARTICIPANTES

Las entidades que tomaron partido en el encuentro fueron Fundación INTRAS, Proyecto ARRAIGO, Fundación Talento 58, Asociación de Ganaderos GEO, Oficina del emigrante de Benavente, Pastores de Emergencia, ACCEM, Fundación Ávila, Fundación Red Íncola, Cruz Roja, Escuela de Pastores Kerbest, Fundación Santa María la Real, Ayuntamiento de Brañosera, Fundación Cooprado, Iniciativa Talento Hispano, Cámara de Comercio de Valladolid, Proyecto transfronterizo POPTEP ETILUS, Cooperativa COBADÚ, Fundación Kerbest y Fundación INEA.

Esta jornada constituye la primera fase de un proceso de trabajo que continuará en los próximos meses con nuevas reuniones con organizaciones profesionales agrarias, cooperativas, industrias agroalimentarias y otros agentes del territorio.

Con iniciativas como esta, la Junta ha remarcado el refuerzo de su compromiso con la fijación de población, la mejora del empleo y la atracción de talento al medio rural, además de avanzar de la mano de las entidades que trabajan día a día sobre el terreno en la integración social y laboral de las personas que eligen vivir y trabajar en los pueblos de la Comunidad.