La Junta solicita una reunión a la directora general del Agua para conocer sus propuestas de abastecimiento para Segovia

VALLADOLID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha solicitado por carta a la directora general del Agua del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD) la convocatoria de una reunión para conocer que propuestas de abastecimiento tiene para Segovia capital, El Espinar y las localidades incluidas dentro de la Mancomunidad de la Mujer Muerta.

La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, se ha reunido este viernes con el regidor de El Espinar, Javier Figueredo, como ya hiciera esta misma semana con el alcalde de Segovia, José Mazarías, para actualizar la situación en la que se encuentra el suministro, dado que las obras de emergencia están en estos momentos en ejecución.

Como consecuencia de dichos encuentros, González Corral solicita a la Dirección General del Agua conocer el estado de ejecución de las obras de emergencia y la fecha estimada de puesta en servicio; qué opciones baraja para la solución definitiva y estable, incluyendo la viabilidad futura de la presa de El Tejo; y en qué punto se encuentra el convenio de colaboración en el que se venía trabajando y que quedó pendiente de formalización.

El texto también incide en que, para la Administración autonómica, la actuación de emergencia en ejecución es "muy importante", porque debe permitir afrontar las necesidades más inmediatas, pero que igualmente importante es avanzar en una solución estructural que proporcione seguridad al abastecimiento.

Finalmente, la consejera insta a la directora a que la celebración de la reunión tenga lugar durante el mes de septiembre, para, de este modo, dar cumplimiento al acuerdo alcanzado durante el encuentro del pasado 8 de julio, consistente en el mantenimiento de reuniones de evaluación y seguimiento de las actuaciones con carácter periódico.