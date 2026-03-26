La Junta subraya la "normalidad" en la sanidad de Soria pero desconoce el alcance económico de la presunta prevaricación

VALLADOLID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha trasladado su "respeto" a la Justicia tras la detención del director gerente de Asistencia Sanitaria y del responsable del Área Económica y de Servicios Generales de Soria en el marco de una investigación por presunta "prevaricación administrativa continuada", al tiempo que ha garantizado la "normalidad" en el funcionamiento del servicio sanitario en la provincia, si bien todavía se desconoce el alcance económico.

Así lo ha trasladado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Administración autonómica en funciones, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha remarcado que el Ejecutivo está dispuesto a aportar documentación o cualquier elemento que pueda ser de interés para que la investigación se desarrolle con "eficacia".

"Ese es nuestro deseo", ha subrayado el consejero, quien ha destacado que en está abierta una investigación en sede judicial. "Nosotros poco más podemos aportar porque no han sido públicos los datos de cuáles son todas las circunstancias del caso y cuando se puedan conocer los detalles, podrá haber una valoración y un análisis más en precisión", ha analizado.

En la misma línea, ha asegurado que el volumen de fondos afectados todavía no se conocen, tampoco las causas y los motivos exactos de todo el procedimiento, por lo que cuando se conozcan más detalles y definir de qué expedientes se trata se podrá cuantificar el importe en la relación a los proyectos que estaban previstos seguir adelante.

A este respecto, ha aseverado que se ha "confirmado" la "normalidad" en el funcionamiento del servicio sanitario en la provincia de Soria, tanto en la parte asistencial como en la parte administrativa, por lo que "todos los proyectos que estaban en marcha seguirán adelante".

PUESTOS VACANTES

Por otro lado y tras la dimisión del gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, José Luis Vicente Cano, y del director de Gestión del Área Económica, Óscar Pérez, el consejero ha explicado que las vacantes se han cubierto provisionalmente de la forma "habitual para estos casos", por lo que la directora médica ha asumido estas responsabilidades.

No obstante, en el plazo de unos días el Ejecutivo autonómico establecerá los nuevos nombramientos que pudieran corresponder para que puedan desempeñar cuanto antes sus funciones.