La Junta trabaja "intensamente" en los fuegos y baraja subir a nivel 2 uno de León por cercanía a un pueblo

Helicóptero realiza labores de extinción de un Incendio forestal, a 24 de junio de 2026, en San Vicente de Arganza, León, Castilla y León (España). El operativo de extinción moviliza a tres helicópteros e hidroaviones, tres autobombas, dos bulldozers, tre - Fernando Otero - Europa Press

VALLADOLID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León trabaja "intensamente" en los diversos fuegos que se han declarado después de que la pasada noche se declararan 18 a lo largo de la noche, fundamentalmente por rayos, y no descarta subir a nivel 2 uno de los fuegos de León ante la cercanía a una población.

Así lo ha explicado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, quien ha incidido en las condiciones "muy adversas" que se han producido con las tormentas y la ola de calor.

"Estamos trabajando intensamente en ellos, con los medios y el operativo también que es en red y desde otras provincias vamos trasladando para poder intentar controlarlos", ha asegurado Carriedo, quien ha detallado que se han desplazado a León servicios técnicos y convoyes que están ubicados en las provincias de Zamora, Salamanca, Palencia, Segovia y Valladolid, sin que aún se hayan desplazado desde otras comunidades autónomas.

Aunque no ha detallado qué incendio podría subir a nivel 2, ha advertido de esta posibilidad dada la cercanía del fuego a una población que tiene "muy pocos habitantes", aunque ha señalado que se informará en función de la evolución.

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha recordado la importancia de la "máxima precaución posible" en un momento en el que va terminando la ola de calor y, aunque las previsiones meteorológicas permiten atisbar que a lo largo de las próximas horas va a bajar la temperatura, puede haber algo de lluvia o de humedad, ha pedido "no perder nunca de vista" el riesgo de estos incendios.

Fernández Carriedo ha concretado que trabajan en los incendios medios de la Junta y del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), por parte de la Administración autonómica cuatro helicópteros, cinco convoyes, tres autobombas doble cabina, dos técnicos de apoyo al puesto de mando, dos técnicos de planificación, dos técnicos del centro autonómico de mando, seis maquinarias pesadas y dos camiones de puesto de mando avanzado.

Y por parte del Ministerio seis helicópteros, tres aviones anfibios, un avión anfibio pequeño, otro avión anfibio pequeño, un helicóptero mediano y un avión de coordinación.