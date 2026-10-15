Junta tramita la autorización para construir el nuevo CEIP de Dueñas (Palencia), con 10,6 millones

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha tramitado la propuesta de autorización del contrato de obras para la construcción del nuevo Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Reyes Católicos de Dueñas, en Palencia, con un presupuesto de 10,65 millones de euros.

El nuevo colegio sustituirá al anterior edificio, cuya demolición fue necesaria tras detectarse problemas estructurales días antes del comienzo del curso 2023-2024. Desde entonces, el alumnado asiste a un inmueble situado en Venta de Baños, al que se desplaza diariamente mediante un servicio de transporte escolar con acompañante.

El proyecto prevé la construcción del centro en la parcela del antiguo colegio, situada en el paseo de la Barbacana, y el edificio tendrá dos plantas, distribuidas en forma de L, y una superficie construida de 3.162,60 metros cuadrados, incluidos los porches.

Dispondrá de tres aulas de Educación Infantil y seis de Educación Primaria, además de tres aulas para pequeños grupos y espacios específicos de música y audiovisuales, informática e idiomas.

Las instalaciones incluirán también biblioteca, salas de usos múltiples, gimnasio de 450,70 metros cuadrados, comedor y cocina, así como dependencias administrativas, salas para el profesorado y espacios destinados a la asociación de madres y padres.

En el exterior se contemplan zonas de juegos para Infantil y Primaria, una pista polideportiva, tres aulas exteriores de Infantil, áreas ajardinadas y de huerta, además de una zona reservada para posibles ampliaciones.