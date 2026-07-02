La Junta ultima la puesta en marcha de una aplicación móvil de Buscyl y avanza en el "refuerzo" de algunas rutas

Archivo - Tarteja BusCyL, transporte Castilla y León, tarjeta de transporte de la Junta de Castilla y León. - JCYL - Archivo

VALLADOLID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico ultima la puesta en marcha de la aplicación móvil de la tarjeta Buscyl y avanza en el "refuerzo" de las rutas de transporte interurbano con mayor afluencia.

Según ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la Administración autonómica trabaja para dotar de una mayor coherencia informática a todas las plataformas comunes con el fin de que los sistemas de las distintas compañías concesionarias "hablen entre sí".

Fernández Carriedo ha explicado que, tras un año desde la implantación de la gratuidad de este servicio, el sistema se encuentra en una etapa de "normalidad" tras superar las colas iniciales. Uno de los retos prioritarios de la Junta se centra en mejorar las herramientas digitales para que la tarjeta, tanto en su formato físico como en el dispositivo móvil, presente los menores problemas posibles.

Asimismo, el portavoz ha apuntado que la evaluación de este periodo aconseja intensificar las frecuencias y los horarios en los trayectos con una utilización "extraordinariamente alta", mediante la incorporación de un segundo autobús en líneas como las que comunican Zamora con Salamanca o Palencia con Valladolid.

El portavoz del Gobierno autonómico ha calificado la iniciativa como un instrumento "extraordinariamente útil y eficaz" que cumple con un triple objetivo social, territorial y medioambiental en una comunidad tan extensa. "Tenía un contenido social, que era que personas con menos recursos no tuvieran que hacer frente a los gastos del transporte", ha destacado Carriedo, quien también ha ensalzado el beneficio que aporta al mundo rural y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera al fomentar el uso del transporte público frente al vehículo privado.

Finalmente, el consejero ha puesto en valor el éxito de la medida avalado por los datos de utilización, con más de 800.000 tarjetas distribuidas y más de ocho millones de viajes completados. A su juicio, el proyecto ha devenido en un recurso "más útil si cabe" para los ciudadanos ante la evolución al alza y el encarecimiento de los precios del combustible, tanto de la gasolina como del diésel, registrados a lo largo del último año.