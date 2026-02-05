La Junta volverá a financiar la fiesta de Villalar en 2026

Archivo - Una persona sujeta una bandera de Castilla y León durante la festividad del Día de Castilla y León, a 23 de abril de 2024, en Villalar de los Comuneros, Valladolid. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves una subvención directa de 190.000 euros al Ayuntamiento de Villalar para la celebración de la fiesta de 23 de abril este año, según ha informado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien ha explicado que el mantenimiento de esta ayuda en próximos años será una decisión del Ejecutivo que surja de las elecciones del 15 de marzo.

Es el segundo año que la Junta asume este gasto después de que la Fundación Castilla y León de las Cortes decidiera en 2025 retirar la aportación que realizaba anualmente al municipio para impulsar las actividades que allí se concentran en el Día de la Comunidad.

"Como administración pública nos corresponde asegurarnos de que cuando llegue esa fecha estén todos los instrumentos disponibles para poderse celebrar y esto es lo que hacemos con la decisión que tomamos hoy, que sí que nos corresponde en el momento presente el tomarlo porque lógicamente no podemos esperar a la constitución de un nuevo gobierno para que se lleven a cabo", ha relatado Fernández Carriedo.

En concreto, el Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de dos subvenciones al Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros por un importe total de 190.000 euros para la celebración del Día de la Comunidad de Castilla y León 2026.