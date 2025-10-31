El jurado dará a conocer mañana a los ganadores de la Seminci que clausurará con 'Siempre es invierno'

VALLADOLID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) dará a conocer este sábado los ganadores de su palmarés durante la Gala de Clausura que se celebrará en el Teatro Calderón, acto en el que también se proyectará el largometraje 'Siempre es invierno', de David Trueba, como broche final del festial.

En este marco, el trofeo de mayor prestigio, la Espiga de Oro al mejor largometraje de la Sección Oficial será desvelado esta tarde junto a otros reconocimientos como la Espiga de Plata, el premio Ribera de Duero a la Mejor Dirección, el premio al Mejor Actor, el premio a la Mejor Actriz, el premio al Mejor Guion, al Mejor Montaje y al Mejor Director de Fotografía.

Además, también darán a conocer los premiados de distintos premios dedicados a temáticas concretas como la Espiga Arcoíris, que reconoce a películas que destacan por su temática LGTBIQ+; o la Espiga Verde, dedica a los largometrajes en torno al cambio climático.

En este sentido, el jurado internacional que elegirán a los ganadores de esta edición está compuesto por la directora española Elena López Riera, el director portugués João Pedro Rodrigues , los críticos Mihai Chirilov y Serge Toubiana, y la productora italiana Laurentina Guidotti.

ALFOMBRA AZUL

La gala de clausura, que iniciará con la alfombra azul, reunirá a cineastas, intérpretes y representantes de la industria cinematográfica española e internacional, y pondrá punto final al certamen con la proyección de David Trueba, 'Siempre es invierno', adaptación de la novela 'Blitz', protagonizada por David Verdaguer, Isabelle Renauld y Amaia Salamanca.

Asimismo, durante la ceremonia, el director de la Seminci, José Luis Cienfuegos, realizará un balance de la edición.

Con el reparto de las Espigas y el resto de galardones, la Seminci concluirá su 70 edición con una semana que ha combinado estrenos internacionales, cine español contemporáneo y homenajes a la historia del cine.