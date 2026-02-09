El jurado delibera ya sobre la suerte del verdugo confeso del vallisoletano Sergio Delgado

El acusado junto a su abogado durante un juicio en la Audiencia de Burgos. - Tomás Alonso - Europa Press

BURGOS 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jurado popular que ha de emitir un veredicto sobre la muerte violenta del vallisoletano Sergio Delgado ha recibido este lunes de manos del magistrado presidente del tribunal las preguntas a las que deberá responder y que determinarán la suerte del verdugo confeso de la víctima, el joven J.L.N, quien se expone a una posible condena de entre doce y veinte años de cárcel por un delito de homicidio dolosos o asesinato, tal y como solicitan, respectivamente, Fiscalía de la Audiencia de Burgos y la familia de la víctima.

Desde primera hora de la mañana, los integrantes del jurado se han reunido a puerta cerrada y total privacidad para determinar si J.L.N. es responsable de uno de estos dos delitos o bien, según entiende su defensa, de un homicidio imprudente.

Los nueve miembros de este órgano elegirán un portavoz que será quien dirija las sesiones y al final se encargará de dar lectura al veredicto alcanzado. Para ello, a lo largo del día se les ha facilitado la prueba documental, como ha apuntado el juez, y los documentos que requieran.

Los integrantes del jurado tendrán que responder a las preguntas elaboradas por el magistrado que ha presidido el juicio, también llamado objeto del veredicto. El magistrado ha aclarado al jurado que ha de pronunciarse sobre hechos que considere "desfavorables" para el acusado "o favorables".

No hay, por el momento, previsión de veredicto final. Si en "veinticuatro horas" el juez no ha recibido el escrito final del jurado, le asignará auxilio con los medios que estime oportuno.

Los hechos objeto de la presente causa se remontan a la madrugada del 24 de febrero de 2024 en una zona de copas de la capital burgalesa donde el fallecido y cuatro amigos se encontraban celebrando una despedida de soltero. Fue en un momento dado, sobre las 00.30 horas de aquella madrugada cuando otro joven, J.L.N.I, de 25 años, preguntó a la víctima de dónde era y, supuestamente, al comunicarle la víctima que "de pucela", le propinó un puñetazo en el rostro que le hizo caer de espaldas, golpeándose en la zona occipital, lo que le produjo la muerte casi en el acto a causa del edema cerebral y microhemorragias a nivel de tronco encéfalo.