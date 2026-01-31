El jurado popular declara en su veredicto que el crimen de Béjar (Salamanca) fue un homicidio doloso sin alevosía - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jurado popular ha declarado en su veredicto que el crimen que tuvo lugar en Béjar (Salamanca) en agosto de 2023 en el que un hombre, autor confeso de los hechos, acabó con la vida de su pareja, una mujer de 40 años, fue un homicidio doloso sin alevosía.

El jurado popular, compuesto por nueve personas, cinco mujeres y cuatro hombres, ha emitido a primera hora de este sábado su veredicto en el que se han mostrado como probados por ocho votos a uno que la muerte fue sin alevosía ya que la víctima pudo defenderse y que la muerte se produjo por asfixia y sofocación.

El jurado se ha mostrado unánime (nueve votos a cero) a la hora de no aceptar agravante de género, aunque sí de parentesco. También han aceptado el atenuante de arrebato y de confesión y no han considerado que el alcohol y la cocaína hubieran influido en la muerte.

Tras conocerse el veredicto, el fiscal ha variado su petición de pena por homicidio doloso de 15 años con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la pena y ocho años de libertad vigilada.

Por su parte, la acusación particular ha realizado la misma petición de pena y la defensa del acusado, a la vista del veredicto, ha solicitado cinco años de prisión. La abogada de la defensa ha fundamentado su petición en que se han probado dos circunstancias atenuantes y una agravante.

También ha solicitado que no haya indemnización para los menores hijos de la fallecida ya que en el momento del crimen se encontraban bajo tutela y en proceso de adopción.

Durante la semana, han sido tres intensos días de vista oral en la Audiencia Provincial de Salamanca, que han comenzado con las declaraciones de la familia de la víctima, los agentes policiales que recibieron la llamada y acudieron al lugar de los hechos.

En la presentación de los resultados de la autopsia, los forenses han asegurado durante su comparecencia que la víctima murió asfixiada, con un proceso de estrangulación.

El último en declarar ha sido el acusado, autor confeso, que ha asegurado que los hechos no fueron intencionados y que su relación ha estado marcada por el consumo de drogas.