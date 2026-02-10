El Jurado Popular no ve que la muerte de Sergio Delgado fuera intencionada ni influyó que fuese de Valladolid

Juicio sobre la muerte de Sergio Delgado en Burgos, que se celebra en la Audiencia de la capital burgalesa. - TOMÁS ALONSO / EUROPA PRESS

BURGOS 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Jurado Popular que enjuicia la muerte de Sergio Delgado no ha encontrado "intencionalidad de causar la muerte" en el puñetazo propinado por J.L.N. a la víctima, unos hechos que se produjeron en la capital burgalesa el 24 de febrero de 2024

Tampoco ha resultado probado, a su entender, que la agresión fuera consecuencia de que Sergio Delgado, que tenía 32 años cuando falleció, fuese de Valladolid.

Así lo ha considerado el Jurado Popular en su veredicto que sí ve "culpable" de la muerte al joven burgalés J.L.N, que en el momento de los hechos tenía 23 años.

En este sentido, se basan en un vídeo que dicen "demuestra que tuvieron una conversación" de varios minutos hasta que se produjo el puñetazo, "sin que ello estuviese motivado", porque Sergio Delgado fuese de Valladolid".

Los miembros del Jurado han explicado en el veredicto que se ha leído a las 14 horas de este martes que el acusado "es culpable de haber causado la muerte de Sergio Delgado", propinándole un puñetazo. Sin embargo, no es posible que "imaginara que pudiera producirse su fallecimiento". Esta posibilidad la consideran "con ocho votos a favor que el acusado no se podía llegar a imaginar las consecuencias de su acto y uno en contra". Tampoco queda probado para el Jurado que JLN, aunque supiera técnicas Muay Thai, con el golpeo pudiera producir la muerte. Consideran probado que el estado de embriaguez y la intoxicación etílica de Sergio habría "influido de manera notable" en la consecuencia del acto, apartándose en todo momento de la intencionalidad del autor del puñetazo ya que no ha quedado probado, a juicio de los nueve miembros, que JLN tuviera intención de matar a Sergio. Tras la deliberación y lectura del veredicto, el Ministerio Fiscal ha calificado su pena en *cuatro años de prisión*, rebajándola de los 12 que pedía en los escritos de calificación; y la responsabilidad civil plasmada 90.000 euros para cada uno de los padres y 25.000 euros para la hermana del fallecido. Por su parte, la acusación particular mantiene el delito de asesinato y la pena de 20 años de cárcel. La defensa, solicita dos años de cárcel, que cumple en estos días y por lo tanto ha pedido *la puesta en libertad* del encausado.