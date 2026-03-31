El juramento de silencio envolverá la noche zamorana para acompañar al Cristo de las Injurias este Miércoles

ZAMORA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La capital zamorana acogerá mañana, Miércoles Santo, uno de los momentos quizá más sobrecogedores de su Semana de Pasión con la procesión del Silencio donde los hermanos de la Cofradía del Cristo de Injurias o del Silencio alumbraran el paso del mismo nombre.

Los hermanos de esta cofradía, creada en el año 1925, han jurado silencio por lo que el desfile del Cristo de las Injurias (siglo XVI) que destaca por su sencillez conceptual, se realiza en el más estricto silencio.

Uno de los momentos más emotivos de este desfile procesional, que partirá a las 20.30 horas de la Catedral, será cuando cerca de 3.000 hermanos, en el atrio de la seo zamorana realizan, postrados ante su paso titular, el juramento de guardar silencio durante todo el recorrido.

"Hermanos de la Cofradía del Santísimo Cristo de las Injurias ¿Juráis guardar silencio durante el recorrido de esta procesión?' a lo que los cofrades responden: "Si, juramos".

El silencio de los hermanos de esta cofradía se extiende a las miles de personas que cada año contemplan el transcurrir de este desfile procesional, que alcanza otro de sus grandes momentos cuando se adentra por la calle Rúa de los Notarios, que debido a su estrechez permite que quienes se agolpan en los balcones puedan tocar al Crucificado.

Tras la ofrenda de silencio y juramento, el recorrido se por plaza de Antonio del Águila, calle Obispo Manso, plaza de Arias Gonzalo, rúa del Silencio, plaza de los Ciento, rúa de los Notarios, rúa de los Francos, plaza de Viriato, calle Ramos Carrión, plaza Mayor, Renova, plaza Sagasta, Santa Clara, avenida de Alfonso IX, San Torcuato, Sagasta, Renova, plaza Mayor, Ramos Carrión, plaza de Viriato, rúa de los Francos, plaza de San Ildefonso, San Martín y calle San Bernabé, donde finalizará la procesión, recogiéndose en la construcción permanente allí ubicada.