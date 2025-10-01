Justicia asegura mejoras en los juzgados de violencia sobre la mujer y lanza un mensaje de tranquilidad

El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo Palacios (centro), junto al delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen y la rectora de la Universidad de León, Nuria González, en la inauguración de DATAfórum Justicia 2025. - ULE

LEÓN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo Palacios, ha asegurado este miércoles que se producirán mejoras en los juzgados de violencia sobre la mujer pese al aumento de competencias tanto para los jueces como para las víctimas y ha lanzado un mensaje de tranquilidad al respecto.

El próximo viernes día 3 los juzgados y secciones de violencia sobre la mujer se ocuparán de todos los delitos contra la libertad sexual o la trata de seres humanos cuando la víctima sea mujer, no solo de los cometidos por la pareja o expareja, como hasta ahora.

En este contexto, Manuel Olmedo ha explicado que con estos cambios los jueces podrán realizar su trabajo en mejores condiciones porque se va a ampliar la plantilla y las víctimas van a ser tratadas por jueces especializados en violencia de género, por lo que se va a evitar su revictimización.

Además, ha recordado que para atender a esta nueva realidad, el Gobierno aprobó el pasado día 3 de junio 50 nuevas plazas judiciales especializadas, lo que supone un incremento del 42 por ciento respecto a las existentes hasta el momento y 42 nuevas plazas de fiscales para los juzgados o secciones de violencia sobre la mujer, 41 de las cuales ya han sido convocadas y la número 42 ya ha sido adjudicada.

El aumento de la carga de trabajo que implica la ampliación de competencias es, según la medición del Consejo General del Poder Judicial, del 12,9 por ciento, mientras que el incremento de la plantilla de jueces de violencia sobre la mujer será del 50 por ciento.

El incremento de la plantilla será paulatino, según se vayan dando nuevos casos, ya que los procedimientos en curso se seguirán viendo en los juzgados o secciones de instrucción en los que están en este momento. Durante el presente mes entrarán en funcionamiento 8 plazas y el resto se incorporará en diciembre.

MEDIDAS DE REFUERZO.

Además, ha apuntado que se van a aprobar medidas de refuerzo en todos aquellos juzgados que lo demande el Consejo General del Poder Judicial. En estos momentos ya se han solicitado 13 medidas de refuerzo y todas ellas han sido aprobadas para incorporarse en las próximas semanas.

Manuel Olmedo Palacios se ha pronunciado de este modo en León, donde ha participado en la inauguración de DATAfórum Justicia 2025, un acto en el que ha estado acompañado por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen y la rectora de la Universidad de León (ULE), Nuria González. El encuentro también ha contado con la participación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El secretario de Estado de Justicia ha explicado que en el marco de DATAFórum se debate, entre otros asuntos, el papel de las nuevas tecnologías en el ámbito de la justicia y todo el proceso de digitalización que pretende "hacer una mejor justicia basada en las nuevas tecnologías, pero sin perder de vista una perspectiva ética y humanista".

En este sentido, ha destacado que el Gobierno realiza "la mayor transformación de la justicia en décadas" y se ha referido a la implantación del sistema de becas Seré, dotado con 15 millones de euros en 2025 para conceder 1.300 ayudas a jóvenes con el fin de eliminar las barreras socioeconómicas que limiten el acceso a las carreras Judicial, Fiscal, en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y en el Cuerpo de Abogados del Estado.