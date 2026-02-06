La Justicia confirma la sanción del Ayuntamiento de Palencia a la empresa Lantania por las obras nocturas del AVE

PALENCIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palencia ha dado la razón al Ayuntamiento y ha desestimado el recurso presentado por la empresa Lantania contra la sanción de 60.000 euros impuesta por los trabajos nocturnos realizados en enero de 2025. La sentencia avala el procedimiento sancionador llevado a cabo por la Concejalía de Urbanismo y rechaza los argumentos presentados por la empresa.

En unas declaraciones, recogidas por Europa Press, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha manifestado su alegría por "ganar a una empresa que entró como el caballo de Atila en la ciudad, perjudicando el interés general y el interés de los vecinos del Camino Viejo de Husillos que padecían los trabajos nocturnos".

También ha destacado que el juez ha sido "muy taxativo" en la sentencia, detallando que no se cumplen ninguno de los argumentos que Lantania exgrimía para anular la sanción. "Va más allá y habla de soberbia de una empresa que cree que por estar trabajando en una obra calificada de interés general puede pasar por encima de todos los demás intereses", ha añadido la regidora.

Finalmente, la alcaldesa ha recordado que además de esta multa de 60.000 euros, Lantania tiene pendiente otra sanción por hechos similares hace unos meses y que por reincidencia es de mayor importe. Aunque el fallo es recurrible en apelación, desde el Ayuntamiento se considera un respaldo claro a la actuación municipal y un argumento más en los hechos que el consistorio ha venido denunciando ante los tribunales.

La alcaldesa ha subrayado que esta resolución judicial refuerza el discurso del equipo de gobierno y su defensa de los intereses generales de la ciudad, una actitud que considera incuestionable.