Archivo - Los juzgados de Castilla y León han procesado a una persona por corrupción en el primer trimestre de 2026 - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los juzgados y tribunales de Castilla y León han concluido un procedimiento por delitos de corrupción pública durante el primer trimestre de 2026, en el cual se ha dictado un auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra una persona física.

El investigado en la comunidad autónoma forma parte del conjunto de 20 personas (16 físicas y 4 jurídicas) procesadas en todo el territorio nacional en este mismo periodo, según ha revelado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a través de su repositorio de datos recogido por Europa Press.

A nivel nacional, los órganos judiciales de las comunidades autónomas han cerrado entre enero y marzo de este año un total de cinco procedimientos vinculados a la corrupción administrativa y política. Andalucía ha encabezado la lista con un procedimiento y 12 personas físicas y cuatro jurídicas acusadas, seguida por Murcia con dos causas y dos personas procesadas, mientras que Castilla y León y Cataluña han registrado un único procedimiento y un solo acusado de forma respectiva.

El Consejo General del Poder Judicial ha incorporado este balance trimestral a su repositorio público de datos de la corrupción, una herramienta que fue presentada originalmente el 12 de enero de 2017 a través de su página web. Este espacio automatizado tiene como fin permitir a la ciudadanía conocer la acción de la Justicia mediante indicadores periódicos, enfocándose de manera exclusiva en los delitos cometidos por funcionarios públicos, gobernantes y políticos que afectan de forma directa al dinero público.

Los fenómenos de corrupción incluidos en esta estadística abarcan tipos del Código Penal como la prevaricación urbanística, la malversación de caudales públicos, el cohecho, el tráfico de influencias, los fraudes y las exacciones ilegales, así como la negociación prohibida a funcionarios. Asimismo, la base de datos recopila la actividad de los Tribunales de Instancia, las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

En lo que respecta a la resolución de los procedimientos penales en toda España, los órganos judiciales han dictado un total de 18 sentencias por estas tipologías delictivas durante los tres primeros meses del año. Del conjunto de fallos emitidos en el Estado, 13 de ellos han resultado total o parcialmente condenatorios y cinco han sido absolutorios, lo que ha supuesto un índice de condena del 72 % en los casos analizados por los tribunales.