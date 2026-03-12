Kaiser Chiefs, M-Clan y Claptone, cabeza de cartel de la III edición del Cosquín Rock de Valladolid en agosto. - COSQUÍN ROCK

VALLADOLID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Kaiser Chiefs, M-Clan y Claptone encabezan el cartel de la III edición del Cosquín Rock de Valladolid, festival que este año da un salto cualitativo al ampliar su duración a tres jornadas de música en directo. El evento se celebrará los días 28, 29 y 30 de agosto de 2026 en el recinto Pingüinos Arena, consolidándose como la gran cita de cierre del verano en Castilla y León.

La organización ha confirmado una ambiciosa propuesta que fusiona el rock, el indie y la electrónica. Entre los grandes reclamos internacionales figuran los británicos Kaiser Chiefs, referentes indiscutibles del indie rock europeo. En el plano nacional, destaca la presencia de M-Clan, que aportará la veteranía del rock español, y Ultraligera, banda emergente que ofrecerá en el festival su único concierto en la comunidad.

El avance de programación se completa con formaciones como Puño Dragón, Comandante Twin y Oslo Ovnies, mientreas que la vertiente electrónica tendrá un peso específico con la confirmación del DJ alemán Claptone, figura clave del house internacional. El cartel también incluye a Olugbenga (Metronomy) DJ Set, el directo de Dmasso (Live) y la propuesta de Ilan Amores.

Las entradas para Cosquín Rock Valladolid saldrán a la venta en varios tramos de precios. El primer tramo de 500 entradas será una promoción de bono general por 55 euros, después habrá un segundo tramo de 500 entradas por 60 euros, un tercero por 65 euros, un cuarto por 70 euros y las restantes por 75 euros. Además de los Bonos VIP, que saldrán los 100 primeros a 85 euros, las 100 siguientes a 90 euros y los demás a 95 euros. Las entradas ya están disponibles en este link.

Las entradas para el evento ya pueden adquirirse a través del enlace oficial del festival, recomendándose la compra temprana ante el previsible cambio de tramo por agotamiento de existencias.

Cosquín Rock Valladolid mantiene su vínculo con el festival original nacido en Argentina, apostando por un espíritu ecléctico. Esta iniciativa de El Planeta Desierto, en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid, cuenta con el patrocinio de Vibra Mahou y el Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero, además de la colaboración de Cajaviva Caja Rural y Afinado.

Próximamente, la organización anunciará nuevas incorporaciones para completar la que definen como la edición "más grande y ambiciosa" hasta la fecha.